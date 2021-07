Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei informiert zu Kriminalprävention

Gelsenkirchen (ots)

Wie kann ich mich vor Taschen- oder Fahrraddiebstahl schützen? Was gibt es in Sachen Einbruchschutz zu beachten? Und was kann ich gegen Enkeltrick oder Betrug an Telefon und Haustür präventiv tun? Diese und viele weitere Fragen beantworten Ihnen unsere Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz!

Mit einem Präventionsstand sind sie am Dienstag, 20. Juli 2021, in der Zeit von etwa 10 bis 14 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt vertreten. Dort informieren sie alle Interessierten rund um kriminalpräventive Maßnahmen. Wir laden alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger ein, sich vor Ort beraten zu lassen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell