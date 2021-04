Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann weigert sich auszuweisen

Brilon (ots)

Mit angelegten Handfesseln musste ein 54-jähriger Briloner am Montag zur Personalienfeststellung in die Polizeiwache Brilon gebracht werden. Nach einer Veranstaltung auf dem Marktplatz bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.30 Uhr, wie der Mann ohne vorgeschriebene Mund- und Nasenbedeckung in eine Bankfiliale ging. Im Bankgebäude sprachen die Beamten den Briloner an. Dieser zeigte sich uneinsichtig, weigerte sich eine Maske aufzusetzen und händigte auch nach mehrmaliger Aufforderungen seine Ausweispapiere nicht aus. Die Stimmung des Mannes wurde aggressiver. Als er drohend auf die Beamten zuschritt, setzten diese Pfefferspray ein. Anschließend wurde er aus dem Gebäude geleitet. Unter wüsten Beschimpfungen auf die Beamten sowie die Bundesregierung musste der Mann schließlich zu Boden gebracht werden. Mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens wurden ihm Handfesseln angelegt. Anschließend erfolgte der Transport zur Polizeiwache Brilon. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde der Mann entlassen. Neben dem Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung wurde gegen den Briloner ein Strafverfahren wegen Beleidung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell