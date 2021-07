Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in Bismarck gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub am Montag, 19. Juli 2021, sucht die Polizei nach mehreren Tätern und Zeugen des Vorfalls in Bismarck, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der 24-Jährige hielt sich um 15.04 Uhr an einer Grünfläche zwischen Franziskusstraße und Theodorstraße auf. Hier kam eine Gruppe von vier Jugendlichen auf den Gelsenkirchener zu, die ihn mit Fäusten traktierten, ihn mit einem Messer verletzten und ihm eine Goldkette raubten. Anschließend flüchteten die Unbekannten über die Theodorstraße in Richtung Bismarckstraße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Gesuchten sind allesamt männlich, etwa 20 Jahre alt, trugen schwarze Kleidung und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ein Tatbeteiligter war mit einer schwarzen Jogginghose der Firma "Nike" bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

