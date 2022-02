Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Diebstahl++Verkehrsunfallflucht++Pkw beschädigt++Brand eines Stallgebäudes++

Bunde - Schwerer Diebstahl

Am 17.02.2022 kam es in der Zeit von 04:30 Uhr bis 04:45 Uhr zu einem schweren Diebstahl aus dem Anbau eines Wohnhauses in der Straße "Hooge Weg". Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über Einwirkung auf eine rückwärtig gelegene Fenstertür Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete eine hochwertige Kamera samt Zubehör. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, sich mit den Polizeidienststellen im Rheiderland oder der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener/ BAB 31 - Verkehrsunfallflucht

Am 16.02.2022 kam es um 18:36 Uhr zu einem Unfall auf der BAB 31, Fahrtrichtung Bottrop innerhalb der Abfahrt AS Weener. Eine 35-jährige Frau aus Detern musste ein Ausweichmanöver einleiten, da ein vor ihr fahrendes Fahrzeug aus nicht nachvollziehbaren Gründen eine Vollbremsung durchführte. Um nicht auf das vorausfahrende Fahrzeug aufzufahren, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte dort mit der Außenschutzplanke. Bei der Unfallaufnahme gab die 35-jährige an, dass es bereits zuvor zu Auffälligkeiten mit dem betreffenden Fahrzeug, einem schwarzen Mercedes SUV mit Kölner Kennzeichen, kam. So sei der Mercedes zwischen den AS Leer-Ost auf der BAB 28 bis zur AS Weener an der BAB 31 bereits einige Zeit vor der Frau aus Detern hergefahren und habe dabei mehrfach grundlos gebremst. Zuvor habe er die 35-jährige mit hoher Geschwindigkeit überholt und dann sofort ausgebremst. Auf der Abfahrt der AS Weener habe der Fahrer des schwarzen Mercedes dann derart stark gebremst, dass die Frau zur Vermeidung einer Kollision nur noch ausweichen konnte. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, oder denen ein solches Fahrzeug auf der Autobahn aufgefallen ist, werden gebeten, die Autobahnpolizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Pkw beschädigt

Am 17.02.2022 kam es um 05:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein bislang nicht bekannter Verursacher stieß mit seiner Fahrzeugtür an den geparkten Pkw VW und verursachte einen Schaden an dessen Fahrertür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Brand eines Stallgebäudes

Am 18.02.2022 wurde um 07:54 Uhr ein Brand eines Stallgebäudes am Türkmühlenweg im Emder Stadtteil Petkum mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand die Brandentwicklung im inneren des Stallgebäudes und griff schnell auf das gesamte Gebäude über. Ebenso geriet der Dachstuhl in Brand, auf welchem sich eine 200 qm große Photovoltaikanlage befindet. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei hat den Brandort abgesperrt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Maßnahmen dauern zur Meldezeit noch an. Personen oder Tiere befanden sich nicht in dem Objekt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell