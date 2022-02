Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Durchsuchung zweier Objekte ++

Rhauderfehn und Westoverledingen - Durchsuchung zweier Objekte

Im Rahmen diverser Ermittlungsverfahren im Bereich der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität wurden am 15.02.2022 ein Objekt in Rhauderfehn, 1. Südwieke und ein weiteres in Westoverledingen, Ihrener Straße durchsucht. Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr betraten Polizeibeamte unter Zuhilfenahme ausgebildeter Diensthunde die genannten Objekte. Es wurden diverse Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt, von denen einige bereits als tatsächliches Diebesgut identifiziert werden konnten. Weitere Überprüfungen laufen im Zuge der polizeilichen Ermittlungen.

