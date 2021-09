Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Radfahrer an Fußgängerüberweg übersehen ++ Diebstahl aus Vorzelt ++ Betrüger am Werk ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Betrüger am Werk

Ausdrückliches Lob gebührt einer aufmerksamen Reinigungskraft, die am 29.09.21 verhindert hat, dass eine 84-Jährige mehrere zehntausend Euro an Betrüger übergab. Über mehrere Tage in Folge hatten unbekannte Täter bei einer Lüneburger Seniorin angerufen und sie überzeugten können, dass sie zur Sicherung ihres Vermögens mehrere zehntausend Euro von ihrem Konto abheben und an angebliche Polizeibeamte übergeben sollte. Eine Reinigungskraft, die von der bevorstehenden Transaktion gehört hatte, schöpfte Verdacht und alarmierte am 29.09.21 die Polizei. Eine Geldübergabe konnte so verhindert werden.

Etwa ein halbes Dutzend weitere Fälle von versuchtem Betrug wurden ebenfalls am Donnerstag bei der Polizei bekannt. Mehrere Lüneburger und Lüneburgerinnen wurden von Unbekannten angerufen die behaupteten, dass die Mitarbeiter eines Geldinstitutes wären. Offenbar versuchten die Täter Zugriffe auf Konten zu erlangen. U.a. wurde behauptet, dass ein Online-Verkaufsportal fälschlicherweise mehrere tausend Euro vom Konto der Geschädigten abgebucht hätte. Die teilweise hoch betagten Angerufenen fielen jedoch nicht auf die Betrüger herein und informierte die Polizei.

Ein 52 Jahre alter Lüneburger indes, gewährte einem angeblichen Mitarbeiter eines Softwareunternehmens Zugriff auf seinen Computer. Der Unbekannte, dem es gelang mehrere tausend Euro vom Konto des 52-Jährigen abzubuchen, hatte den Lüneburger zuvor telefonisch kontaktiert. Häufig wird von den Betrügern behauptet, dass es z.B. mit dem letzten Softwareupdate Probleme gab oder ein Virus auf dem Rechner festgestellt worden sei.

Lüneburg - nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Am Mittwochnachmittag, 29.09.21, gegen 15.50 Uhr, wurde ein 16 Jahre alter Mann in einem Supermarkt in der Straße Vor dem Neuen Tore beim Ladendiebstahl erwischt. Da der Tatverdächtige sich zunächst nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-Jährige außerdem für einen Diebstahl aus einem Pkw in Frage kommt, der am St. Lambertiplatz abgestellt war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten mussten den 26-Jährigen festhalten, da er immer wieder versuchte sich zu entfernen. Dabei wurde der Tatverdächtige aggressiv, versuchte die Polizeibeamten zu schlagen. Auch spuckte er einen der eingesetzten Beamten mehrfach an. Neben der Anzeige wegen Diebstahls, wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Scharnebeck - Schaufel-Mollen entwendet

Zwischen dem 29.09.21, 16.30 Uhr, und dem 30.09.21, 07.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter zwei Schaufel-Mollen, die sich auf einem Anhänger befanden, der in der Straße Up den Plan abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schule

In der Nacht zum 30.09.21 brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Spillbrunnenweg ein. Die Täter öffneten eine Tür und stahlen u.a. mehrere Diktiergeräte sowie Süßigkeiten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - nach Diebstahl von Fahrrad geschlagen

Wegen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt die Polizei Lüchow. Bereits im Zeitraum vom 14. Bis 16.09.21 hatten Unbekannte auf dem Parkplatz des Rathauses in der Theodor-Körner-Straße das Herrenfahrrad Scoop eines 37-Jährigen gestohlen. Der Lüchower sprach in der Folge drei ihm vom Sehen bekannte junge Männer darauf an. Diese waren damit wohl nicht einverstanden, lauerten dem 37-Jährigen in den Abendstunden des 22.09.21 auf und schlugen diesen. Die Polizei ermittelt.

Gartow, OT. Laasche - Diebstahl aus Vorzelt

Aus einem Vorzelt eines Campingwagens in Laasche stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 12. bis 28.09.21 Werkzeug, eine Gasflasche und ein Messer. Parallel wurde der Reißverschluss des Vorzeltes beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Radfahrer an Fußgängerüberweg übersehen - Sturz

Leichte Verletzungen erlitt ein 36 Jahre alter Radfahrer in den Mittagsstunden des 29.09.21 im Bereich des Kreisverkehrs in der Veerßer Straße. Die 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot hatte den Mann gegen 12:30 Uhr beim Anfahren am Fußgängerüberweg übersehen, so dass dieser durch die Kollision stürzte. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Uelzen - Fahrräder und Leergut gestohlen

Zwei unter einem Carport im Sandweg abgestellte Fahrräder sowie Leergut aus einem Gartenhaus stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 28.09.21 zwischen 23:00 und 23:45 Uhr. Eines der Fahrräder sowie das Leergut konnten noch in der Nacht wieder am Elbe-Seitenkanal aufgefunden werden. Das zweite Fahrrad der Marke Vuelta STI4 ist noch verschwunden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mülltonne touchiert und gestürzt

Eine Mülltonne touchierte ein 51 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Morgenstunden des 30.09.21 in der Lüneburger Straße auf dem dortigen Radweg. Der Mann stürzte und wurde gegen 08:00 Uhr leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

