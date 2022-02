Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle auf der Autobahn ++ Urkundenfälschung ++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte ++ Körperverletzung nach Streitigkeiten ++

Jemgum - Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Am 15.02.2022 kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A31 in Fahrtrichtung Emden, kurz nach der AS Jemgum vor dem Emstunnel. In diesem Bereich ist derzeit eine temporäre Baustelle eingerichtet. Die Fahrzeugführer werden von dem verkürzten Beschleunigungsstreifen über den gesperrten Hauptfahrtstreifen auf die Überholfahrspur geführt.

Um 08:45 Uhr befuhr eine 71-jährige Fahrerin aus Weener mit ihrem grauen PKW Mercedes den Beschleunigungsstreifen, um auf die A31 aufzufahren. Hierbei übersah sie einen 22-jährigen Fahrer aus den Niederlanden, der mit einem Sattelschlepper Scania auf dem Überholfahrstreifen fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen, blieben jedoch fahrbereit. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Knapp eine Stunde später, um 09:40 Uhr beabsichtigte ein Fahrer eines PKW VW auf die A31 aufzufahren und übersah hier einen auf dem Überholfahrstreifen fahrenden, bevorrechtigten LKW DAF. Auch in diesem Fall kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 65-jährige LKW-Fahrer aus Kassel und der 49-jährige PKW-Fahrer aus Leer wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls nicht verletzt. Die Unfälle wurden polizeilich aufgenommen.

Leer - Urkundenfälschung

In der vergangenen Woche am 08.02.2022 wurde eine 33-jährige Frau aus Leer von Mitarbeitern einer Speditionsfirma getäuscht. Wie sie in einer Anzeigenerstattung berichtet, vereinbarte sie im Zusammenhang mit dem Kauf eines Sofas Serviceleistungen. Das Sofa wurde geliefert und aufgebaut, jedoch wurde es nicht ausgepackt und die Verpackungsmaterialen verblieben entgegen der Vereinbarung bei der 33-Jährigen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass ihre Unterschrift auf einem Dokument, welches die ordnungsgemäße Lieferung und Erfüllung der Serviceleistungen bestätigt, gefälscht wurde. Es wurde ein Strafverfahren gegen derzeit noch unbekannte Täter eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Weener - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 15.02.2022 um 19:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten. Der 28-jährige Mann aus Weener versuchte sich der Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Unvermittelt schlug er plötzlich einer 23-jährigen Polizistin mit der Faust in das Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Anschließend schubste er einen 28-jährigen Polizisten. Die Beamten konnten den Angreifer unter Zuhilfenahme von Einsatzmitteln unter Kontrolle bringen. Da sich der 28-Jährige Weeneraner zur Wehr setzte, stürzte er und verletzte sich hierbei vermutlich am Handgelenk. Er wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungssanitäter mittels eines Rettungswagens in ein anliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Beschuldigten konnten diverse Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser festgestellt werden.

Ostrhauderfehn - Körperverletzung nach Streitigkeiten

Nach einer verbalen Streitigkeit am 16.02.2022 um 00:05 Uhr zwischen zwei sich bekannten Männern kam es zu einem Körperverletzungsdelikt. Der beschuldigte 24-Jährige aus Ostrhauderfehn schlug dem 37-jährigen Mann ebenfalls aus Ostrhauderfehn mit einer Flasche und einer Faust ins Gesicht und in den Bauch. Eine medizinische Versorgung wurde durch Rettungssanitäter gewährleistet. Demnach habe der 37-Jährige lediglich leichte Verletzungen erlitten und konnte nach der Behandlung entlassen werden. Der Beschuldigte wird sich in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung rechtfertigen müssen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell