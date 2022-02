Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Zeuge nach Messerstecherei gesucht ++ Kupferdiebstahl von Baustelle ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Verkehrsunfallflucht (2x) ++ Pedelecfahrerin verletzt ++ Drei Hunde gemeldet, eingefangen und an Besitzer übergeben ++

Leer - Zeuge nach Messerstecherei gesucht

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 13.02.2022 möchten wir erneut um Hinweise bitten. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, ca. 04:00 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der mehrere Personen durch einen Angriff mit einem Messer verletzt wurden. Es werden zwei männliche Beschuldigte gesucht. Zeugen, die in diesem Fall bereits ausgesagt haben, verweisen auf einen derzeit noch unbekannten Augenzeugen, der sachdienliche Angaben zum Vorfall machen könnte. Jeder Hinweis könnte der Aufklärung dieser Straftat dienen. Es wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Emden - Kupferdiebstahl von Baustelle

Im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes, dem 12.02.2022, 19:00 Uhr bis 14.02.2022, 08:45 Uhr betraten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise ein Objekt in der Käthe-Kollwitz-Straße. Es handelt sich hierbei um eine Baustelle. Hier entwendeten die Täter ca. 550m elektrische Leitungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei in Emden zu wenden.

Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter sprühten zwischen dem 11.02.2022, 18:00 Uhr und dem 14.02.2022, 10:45 Uhr mit Graffiti linkspolitische Symbole und Sprüche auf eine Gebäudefassade eines ehemaligen Drogeriemarktes in der Ubierstraße. Sollte jemand ein auffälliges Verhalten beobachtet haben, so bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Montagmorgen, dem 14.02.2022 zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Straße Rosmarinheide ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf dem Parkplatz mit einem unbekannten Fahrzeug gegen den geparkten grauen Opel der Geschädigten. Der Opel wurde im Bereich der Fahrerseite vorne beschädigt. Es ist ein Schaden in Höhe von 3.500,-EUR entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden daher gebeten, sich an die Polizei in Rhauderfehn oder Ostrhauderfehn zu wenden.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 14.02.2022 kam es um 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem schwarzen PKW den Kreisverkehr in Möhlenwarf und bog nach rechts in die Straße Zur Mühle. Dabei übersah sie die Fahrradfahrerin, welche die dortige Radfahrerfurt von Weener kommend in Richtung Bunde befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, sodass die Fahrradfahrerin stürzte. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich nach dem Gesundheitszustand der Radfahrerin zu erkundigen und sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Westoverledingen - Pedelecfahrerin verletzt

Eine 29-jährige Fahrerin aus Westoverledingen fuhr mit ihrem Opel Astra am 14.02.2022 um 18:10 Uhr von einem Grundstück auf die Papenburger Straße in der Absicht, in Richtung Ihrenerfeld zu fahren. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 30-jährige Fahrerin aus Rhauderfehn, die derzeit den Radfahrweg mit ihrem Pedelec in Richtung Ihrenerfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich die 30-Jährige am Bein verletzte. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Uplengen - Drei Hunde gemeldet, eingefangen und an Besitzer übergeben

In den Morgenstunden des 14.02.2022 zwischen 04:30 Uhr und 06:10 Uhr konnten Polizeibeamte gleich drei freilaufende Hunde auf der Ostertorstraße einfangen. Die drei Hunde wurden zunächst mit zur Dienststelle der Autobahnpolizei mitgenommen. Dort hat man den Hundehalter ausfindig machen können, welcher die Hunde dann abholte.

