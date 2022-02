Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.02.2022

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Sturm in Ostfriesland++Alkohol entwendet++Falscher Wasserwerker bestiehlt Leeranerin++Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person++

Inspektionsbereich - Sturm in Ostfriesland (Foto) Seit den Abendstunden des 16.02.2022 kommt es im Inspektionsbereich zu einem erhöhten Sturmaufkommen mit orkanartigen Böen. Dadurch wurden die Kräfte der Polizei und benachbarte Rettungskräfte zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Neben umgekippten Bäumen und herabstürzenden Ästen, kam es auch zu insgesamt 7 Unfällen. Bislang wurden keine Personen verletzt. Mit Stand 12:30 Uhr am 17.02.2022 wurden von Polizei und Feuerwehr insgesamt 57 sogenannte Sturmeinsätze abgeleistet.

Leer - Alkohol entwendet

Etwas mit der Menge des Diebesgutes übernommen hatte sich eine 33-jährige Frau aus Norden, als sie am 16.02.2022 in einem Lebensmitteldiscounter am Osseweg mehrere Flaschen Wodka einsteckte. Einer Mitarbeiterin war um 15:15 Uhr aufgefallen, dass der Norderin eine Flasche Wodka weggefallen war. Als sie die Frau darauf ansprach, übergab diese ihr drei Flaschen des alkoholischen Getränks und entfernte sich mit weiterem, in ihrer Bekleidung verborgenen, Diebesgut aus dem Geschäft. Die aufmerksame Mitarbeiterin und der Filialleiter nahmen die Verfolgung der Frau auf und konnten diese auch stellen. Im Beisein der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei wurden bei der Tatverdächtigen weitere vier Flaschen Wodka, Batterien und zwei Paar Bambus Sneaker aufgefunden. Die Frau aus Norden muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Falscher Wasserwerker bestiehlt Leeranerin Unter dem Vorwand einen Wasserrohrbruch beheben zu müssen, verschaffte sich ein unbekannter Mann am 16.02.2022 gegen 12:50 Uhr Zutritt in das Haus einer 84-jährigen Frau in der Muchallstraße. Der Mann behauptete, dass es erforderlich wäre, das Warmwasser im Badezimmer laufen zu lassen und begleitete die Frau dorthin. Dabei sorgte er dafür, dass die Haustür ein Stück geöffnet blieb, so dass ein Komplize das Haus betreten und nach Wertsachen suchen konnte. Dabei wurde die Geldbörse der Geschädigten und zwei Schmuckkästchen entwendet, wodurch ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Mittagszeit im Bereich der genannten Örtlichkeit Personen aufgefallen sind, die von Haus zu Haus gingen, die Dienststelle zu kontaktieren. Zudem weist die Polizei in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürgerinnen und Bürger keine fremden Menschen ungeprüft ins Haus oder die Wohnung lassen sollen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 16.02.2022 kam es auf der Hauptstraße gegen 14:42 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr die B 438 in Fahrtrichtung Rhauderfehn und übersah eine 63-jähriger Pkw Fahrerin, die dort nach links in den Batzenweg abbiegen wollte. Der 33-jährige Mann aus Ostrhauderfehn konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw der Frau aus Westoverledingen auf. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurde von Abschleppunternehmen geborgen.

