POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.02.2022

++Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kind++

Moormerland/Tergast - Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kind Am 17.02.2022 kam es um 17:44 Uhr auf der Rorichumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein fünfjähriges Mädchen aus Moormerland tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg das Kind aus einem Pkw aus, welcher am linken Fahrbahnrand in Höhe der Dorfstraße in Fahrtrichtung Neermoor/Leer abgeparkt war. Dann hatte das Kind die Absicht die Fahrbahn in Richtung Emsdeich zu überqueren, vermutlich um zu seiner dort befindlichen Mutter zu gelangen. Zeitgleich, als das Kind hinter dem geparkten Pkw die Fahrbahn betrat, befuhr eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Aurich die Rorichumer Straße in Fahrtrichtung Emden. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Kind mit ihrem Pkw. Das Kind verstarb wenig später im Rettungswagen. Die anwesende 38-jährige Mutter des Kindes und die 49-jährige Beteiligte erlitten einen Schock. Die Polizei hat eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt und die weiteren Ermittlungen zum Unfall eingeleitet.

