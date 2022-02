Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.02.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall + Trunkenheit im Verkehr + Widerstand gegen Polizeibeamte + Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz + Sachbeschädigung ++

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Leer- Die 55-jährige Fahrzeugführerin befuhr Samstag gegen 21:50 Uhr die Feldstraße, kam hierbei mehrfach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sie sich schwer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.52 Promille. Eine Blutentnahme wurde entnommen. Der PKW erlitt einen Totalschaden.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Weener - Ein 19-Jähriger befuhr in der Sonntagnacht gegen 02:02 Uhr die Neue Straße mit seinem PKW, obwohl dieser unter Einfluss berauschender Mittel stand. Aufgrund deutlicher Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da der Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde dieser vorläufig festgenommen.

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Leer - Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde ein in der Heisfelder Straße randalierender 47-jähriger Mann in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er massiv Widerstand indem er in Richtung der eingesetzten Beamten schlug und trat. Verletzt wurde keiner.

Emden - Verstoß gegen das Betäbungsmittelgesetz Emden - In der Sonntagnacht gegen 01:00 Uhr wurde auf der Auricher Straße ein 23-jähriger PKW-Führer kontrolliert und anhand eines Urinvortestes festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von THC stand. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana im PKW aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Emden - Sachbeschädigung

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Zeugen werden gesucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell