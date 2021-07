Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Kein großer Schaden

Kuppenheim (ots)

Eine anfängliche Meldung wonach in der Sofienstraße ein Gebäude in Vollbrand stehen würde, stellte sich glücklicherweise bei der Überprüfung durch Einsatz- und Rettungskräfte etwas anders dar. Es kam zum Auslösen eines Rauchmelders und im Dachbereich zu einem bislang ungeklärten Rauchaustritt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein wesentlicher Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls nicht. Die Ermittlungen zur Ursache der Rauchentwicklung dauern an. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell