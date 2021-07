Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Lehrer verletzt

Kehl (ots)

In einer Schule im Raum Kehl wurde am Montagmorgen ein Lehrer während des Unterrichts mutmaßlich von einem seiner Schüler mit einem Laser-Pointer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 15-Jährige hierbei den Strahl des Pointers in das Gesicht des Lehrers gerichtet haben. Inwieweit hierbei eine bleibende Schädigung am Auge entstand, ist nun auch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Den Jugendlichen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Je nach Folge der verursachten Verletzung stehen überdies Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung im Raum. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefährlichkeit solcher Gerätschaften hin und weiterhin darauf, welch erhebliche strafrechtliche Konsequenzen ein solches Fehlverhalten nach sich ziehen kann. /ag

