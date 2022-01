Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Kleinbus!

Wipperfürth (ots)

Heute, gegen 16.10 Uhr kam es auf der Kreisstraße 18 zwischen den Ortschaften Absthof und Grünewald zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Motorrad. Der 19-jährige auswärtige Motorradfahrer befuhr zur Unfallzeit die Kreisstraße aus Richtung Absthof kommend in Fahrtrichtung Grünewald. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Kleinbus eines 38-jährigen Wipperfürthers frontal zusammen stieß. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, während der Kleinbus lediglich leicht beschädigt wurde.Die Kreisstraße musste im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

