Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt im Krankenhaus

Wipperfürth (ots)

Ein 52-jähriger Radfahrer ist bei einer Kollision mit einem Pkw am Montag (24. Januar) schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Wermelskirchen fuhr um 5.40 Uhr auf der B237 in Richtung Wipperfürth und beabsichtigte nach rechts in eine Einmündung abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 52-jährigen Radfahrer aus Marienheide, der auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg in Richtung Hückeswagen unterwegs war. Der Helm des Radfahrers war durch den Unfall gebrochen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro.

