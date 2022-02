Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Versuchter Einbruch++Verkehrsunfälle++Nachtrag zum Scheunenbrand in Emden++Zeuginnen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht++

Emden - Versuchter Einbruch

Am 24.02.2022 kam es gegen 02:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Hermann-Allmers-Straße. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen versuchten bisher unbekannte Täter die Eingangstür gewaltsam zu öffnen und so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dies misslang jedoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am 23.02.2022 kam es gegen 09:40 Uhr auf der Firreler Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autofahrern. Ein 46-jähriger Mann aus Wiesmoor befuhr die Firreler Straße mit seinem Pkw Dacia in Richtung Hesel und beabsichtigte an einer Einmündung nach links abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein 75-jähriger Mann aus Schortens mit einem Pkw BMW und überholte zeitgleich den Pkw des 46-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem der 75-Jährige und eine Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Die Polizei Uplengen hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 23.02.2022 gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der Papenburger Straße ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Ein 18-Jähriger aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Motorrad der Marke Suzuki die Papenburger Straße in Richtung Papenburg und fuhr aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache auf das Motorrad eines vor ihm fahrenden 18-jährigen Bekannten aus Apen auf. Der Rhauderfehner stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Apener blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei in Leer hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Emden - Nachtrag zum Scheunenbrand vom 18.02.2022

Wie berichtet, kam es am 18.02.2022 in den Morgenstunden im Türkmühlenweg zu einem Scheunenbrand. Nach den Brandermittlungen vor Ort scheint ein technischer Defekt in der elektrischen Anlage im Bereich der Photovoltaikanlage brandursächlich zu sein.

Rhauderfehn - Zeuginnen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht!

Am 24.02.2022 kam es gegen 07:30 Uhr im Bereich der Mühlenstraße und der 1.Südwieke zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines orangefarbenen Kleinkraftrades. Dieser sollte von der Polizei kontrolliert werden und gefährdete bei seiner Flucht im Bereich der Mühlenstraße eine Frau mit Kinderwagen und in der 1. Südwieke eine Fußgängerin mit Hund. Die Polizei in Rhauderfehn bittet die Zeuginnen sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

