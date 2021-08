Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Gas und Bremse verwechselt

Vöhringen (ots)

Eine Seniorin hat am Sonntagnachmittag in der Eythstraße auf dem Gelände des dortigen Autohofes versehentlich Gas und Bremse verwechselt, weswegen es dann zu einem Unfall kam. Weil ihr Passat mit Automatikgetriebe wegen der unglücklichen Fehlbedienung stark beschleunigte statt bremste, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto. Sie überfuhr zunächst einen Verkehrsteiler und krachte dann gegen einen Renault Clio, dessen 34-jähriger Fahrer gerade dabei war, die Luft am Wagen zu kontrollieren. Die 86-jährige Unfallverursacherin, sowie ihr Beifahrer brachte der Rettungsdienst nach dem Unfall zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Renault-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

