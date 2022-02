Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - "Achtung Taschendiebe!" - Polizei warnt und ermittelt ++ Dahlenburg - Verkehrsunfall mit umgestürztem Baum ++ Uelzen - Werkzeuge mit Zubehör von Baustelle gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 17.02.2022

Lüneburg

Lüneburg - Streitigkeiten wegen lauter Musik - Nachbar leicht verletzt

Aufgrund von Streitigkeiten wegen zu lauter Musik endete ein Streit in der Nacht zum 17.02. in einer Wohnung in der Spangenbergstraße mit einer Körperverletzung. Ein 19-Jähriger schubste aus Wut seinen 61-jährigen Nachbarn, sodass dieser mit dem Kopf gegen eine Tür fiel. Dieser wurde leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Ladendiebin durch Ladendetektiv erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 16.02 gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Sülfmeisterstraße. Eine 23-jährige Lüneburgerin packte diverse Lebensmittel in ihre mitgeführte Tasche und versuchte die Kasse zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurde der Vorgang beobachtet, sodass er die 23-Jährige nach Passieren des Kassenbereiches ansprach. Diese erwartet nun ein Strafverfahren. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 70 Euro.

Lüneburg - "Achtung Taschendiebe!" - Polizei warnt und ermittelt

Zu einem erneuten Taschendiebstahl kam es am Morgen des 16.02. zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr in einem Supermarkt in der Wulf-Werum-Straße. Unbekannte entwendeten aus der mit einem Reißverschluss verschlossenen Umhängetasche einer 66-Jährigen die Geldbörse.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut. "Seien Sie schlauer als die Klauer" und ...

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Lüneburg - Anrufe durch Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe im Landkreis Lüneburg

Im Verlaufe des 15.02. und 16.02. kam es im gesamten Landkreis zu diversen Anrufen durch Falsche Polizeibeamte und Schockanrufen. Einer 83-Jährigen aus Amelinghausen wurde suggeriert, dass ihre Enkelin einen Unfall verursacht habe, bei dem jemand gestorben sei. Aus diesem Grund verlangte man eine Kaution von der 83-Jährigen. Diese erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Fußgängerinnen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 16.02. gegen 19:45 Uhr an der Einmündung Wilhelm-Leuschner-Straße Ecke Johanna-Kirchner-Straße. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW Crafters beabsichtigte mit diesem nach links in die Johanna-Kirchner-Straße einzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer zwei 37 und 42 Jahre alte Fußgängerinnen auf dem Gehweg. Diese wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Neetze - Dieseldiebstahl aus Lkw - Zeugenhinweise

Zu einem Dieseldiebstahl kam es zwischen dem 16.02. und dem 17.02. in der Straße An den Gleisen. Unbekannte öffneten gewaltsam den verschlossenen Tankdeckel eines Lkw Scania und entwendeten mehrere Liter Dieselkraftstoff. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Dahlenburg - Verkehrsunfall mit umgestürztem Baum - Fahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 17.02. gegen 06:30 auf der Kreisstraße 35 zwischen den Ortschaften Breetze und Ellringen. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die K35 in Richtung Ellringen, als ein Baum aufgrund des Sturms auf die Fahrbahn fiel. Der 38-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr verhindern. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw wurde bei der Kollision erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Feuerwehr Bleckede war ebenfalls im Einsatz.

Landkreis Lüneburg - Einsätze aufgrund Sturmlage/Verkehrsereignisse

Darüber hinaus kam es zu einigen Einsatzlagen und Verkehrsereignissen im Landkreis Lüneburg im Zusammenhang mit der Sturmlage, bei denen unter anderem Bäume umstürzten und Sachschäden anrichteten.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Seerau - gegen umgestürzten Baum gefahren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes in den Morgenstunden des 17.02.22 auf der Kreisstraße 1. Der Mann war gegen 06:00 Uhr zwischen Seerau und Zadrau mit einem aufgrund des Sturms umgestürzten Baum kollidiert. Der 56-Jährige erlitt Verletzungen an der Schulter. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Parallel stürzten weitere Bäume um, so dass die Fahrbahn bis in die Mittagsstunden voll gesperrt werden musste.

Hitzacker, OT. Meudelfitz - Baum stürzt auf Straße - Pkw weicht in Graben aus

In den Graben wich ein Pkw-Fahrer in den frühen Morgenstunden des 17.02.22 einem umgestürzten Baum aus. Der 31-Jährige war gegen 06:00 Uhr mit seinem Pkw VW Passat auf der Landesstraße 231 von Hitzacker in Richtung Meudelfitz unterwegs, als nach einer Linkskurve ein Baum auf die Straße stürzte. Er wich in der Folge nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und blieb im Graben liegen. Eine weitere in dieselbe Richtung fahrende 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi konnte ebenfalls nicht mehr reagieren und kollidierte mit dem Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von gut 8.000 Euro. Beide Fahrer*innen erlitten leichte Verletzungen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Einsätze aufgrund Sturmlage/Verkehrsereignisse

Darüber hinaus kam es zu einer Vielzahl weiterer Einsatzlagen und Verkehrsereignissen im gesamten Kreisgebiet im Zusammenhang mit der Sturmlage, bei denen auch weitere Verkehrsteilnehmer kleinere Bäume bzw. Äste touchierten, sodass Sachschäden entstanden.

Dannenberg - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse eines 73-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 16.02.22 gegen 11:30 Uhr in den Räumlichkeiten eines Discounters in der Schützenstraße. Dabei verschwanden auch mehrere Scheckkarten sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen

Ebenfalls Opfer von Dieben wurde eine 58-Jährige in den Mittagsstunden des 15.02.22 beim Einkauf in der Drawehner Straße. Unbekannte hatten gegen 12:00 Uhr auf der Freifläche vor dem dortigen Einkaufsmarkt unbemerkt die Geldbörse aus der Einkaufstasche nehmen können und waren mit der Börse, dem Bargeld und den persönlichen Papieren verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals: "Tragen Sie Ihre Wertsache auch beim Einkauf (am Besten in verschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen

Landkreis/Bad Bevensen - Einsätze aufgrund Sturmlage - Baum stürzt auf parkenden Pkw

Auf einen Am Pathsberg parkenden Pkw VW Transporter stürzte gegen 04:00 Uhr durch den Sturm ein Baum. Es entstand Sachschaden.

Darüber hinaus kam es zu einer Vielzahl weiterer Einsatzlagen und Verkehrsereignissen im gesamten Kreisgebiet im Zusammenhang mit der Sturmlage, bei denen auch weitere Verkehrsteilnehmer kleinere Bäume bzw. Äste touchierten, sodass Sachschäden entstanden.

Uelzen - Werkzeuge mit Zubehör von Baustelle gestohlen

Einen Sortimentskoffer mit Bohrmaschinen, Bohrhammer, Winkelschleifer und Zubehör stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 16.02.22 auf der Baustelle des Theaters an der Ilmenau in der Greyerstraße. Es entstand ein Schaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Seitenscheibe von Pkw beschädigt und Kfz-Kennzeichen gestohlen

Die Seitenscheibe eines Im Wiesengrund abgestellten Pkw Ford beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.02.22. Darüber hinaus wurde auch ein Kfz-Kennzeichen des Pkw demontiert und geklaut. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Fahrrad gestohlen

Ein Mountainbike Scott stahlen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 14.02.22 auf dem Gelände des Lessing-Gymnasiums Ilmenauufer. Das Fahrrad war mit einem Spiralkabelschloss gesichert und verschwand zwischen 07:20 und 13:00 Uhr vom Gelände. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Kollision mit Radfahrerin - leicht verletzt - auf dem Gehweg unterwegs

Leichte Verletzungen erlitt eine 36 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 16.02.22 in der Bergstraße im Bereich des dortigen Parkplatzes eines Einkaufsmarktes. Eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW hatte die Radfahrerin beim Einbiegen auf die Bergstraße übersehen und touchiert. Die Radfahrerin, die verkehrswidrig auf dem Gehweg fuhr, stürzte. Es entstand geringer Sachschaden.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Gurt & Handy kontrollierte die Polizei im Verlauf des 16.02.22 im Bereich Bad Bevensen. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

