Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Reifen zerstochen - Zeugenhinweise ++ Amt Neuhaus, OT. Stapel - Pkw erfasst Radfahrer - schwer verletzt ++ Dannenberg - Geldkassette von Kartoffelkiste aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 16.02.2022

Lüneburg

Lüneburg - Reifen zerstochen - Zeugenhinweise

Unbekannte beschädigten am 15.02. zwischen 05:00 Uhr und 06:30 Uhr einen geparkten Pkw Citroen Berlingo in der Yorckstraße. Die vier Reifen des Pkw wurden nach ersten Erkenntnissen durch Unbekannte zerstochen. Der Sachschaden liegt bei 600 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es zwischen dem 14.02. und dem 15.02. in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Unbekannte beschädigten drei Reifen eines Pkw Skoda Fabia. Der Sachschaden liegt bei 240 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Mehrere Männer schlagen auf zwei Opfer ein

Am Abend des 15.02. kam es Am Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 28-Jähriger und ein 40-Jähriger nach Verlassen eines Ladenlokals von insgesamt fünf Personen überrascht und in der Folge körperlich angegriffen. Zudem beschädigten die Angreifer zwei Briefkäste. Bei der Rangelei wurden die beiden Männer leicht verletzt. Die fünf Täter flüchteten im Anschluss. Die Hintergründe sind zurzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.

Adendorf - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 15.02. gegen 15:00 Uhr wurde ein 42-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Audi beabsichtigte aus dem Bültenweg kommend in die Artlenburger Landstraße abzubiegen. Hierbei übersah dieser, den von rechts querenden Radfahrer, welcher in nicht zulässiger Richtung auf dem Radweg fuhr. Es kam zu Kollision, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

Reppenstedt - Taschendiebstahl im Supermarkt - Zeugenhinweise

Am 16.02. gegen 10:30 Uhr kam es in einem Supermarkt im Wiesenweg zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 73-Jährigen. Bisher Unbekannte entwendeten vermutlich unmittelbar nach der Bezahlung an der Kasse die Geldbörse der 73-Jährigen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Stapel - Pkw erfasst Radfahrer - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 43 Jahre alter Radfahrer in den frühen Abendstunden des 15.02.22 auf der Bundesstraße 195. Ein 85 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda hatte gegen 17:40 Uhr den Radfahrer überholt und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw Seat eines 34-Jährigen. Durch die Kollision der Fahrzeuge erfasste der Mazda auch den Radfahrer mit dem Fahrzeugheck, sodass dieser von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 22.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Briefkasten beschädigt

Den Briefkasten eines Gebäudes in der Junkerstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 14. auf den 15.02.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Geldkassette von Kartoffelkiste aufgebrochen

Die Geldkassette einer in der Lüneburger Straße aufgestellten Kartoffelverkaufskiste brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 16.02.22 vermutlich zwischen 01:00 und 02:00 Uhr auf. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Waddeweitz - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.02.22 auf der Bundesstraße 493. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 76 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Gullydeckel ausgehoben - Mann stürzt in Abflussschacht

Zwei Gullydeckel hob ein 33 Jahre alter Mann in den Abendstunden des 15.02.22 in der Doktorenstraße aus dem Straßen-/ Gehwegbereich. Ein 21 Jahre alter Passant bemerkte gegen 20:45 Uhr aufgrund der Dunkelheit eines der Löcher nicht und stürzte teilweise in den Schacht. Der Mann musste durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Die Polizei konnte den 33 Jahre alten Verursacher ermitteln, der parallel mit einem der Gullydeckel angetroffen werden konnte. Er machte einen verwirrten Eindruck. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Altenmedingen - Einbruch in Wohnhaus - Geld und Schmuck gestohlen

In ein Wohnhaus im Gollerner Weg brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 15.02.22 ein. Die Täter drangen zwischen 16:00 und 18:30 Uhr gewaltsam durch eine Tür ins Gebäude ein und erbeuteten Schmuck, Bargeld sowie einen Fotoapparat. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg/Holdenstedt - ... die Polizei überwacht das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.02.22. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 11 Überholverstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

