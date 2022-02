POL-LG: ++ Lüneburg - Schwerer Raub auf Taxifahrer - Täter flüchten - Zeugenhinweise ++ Lüneburg - Zeugen nach räuberischem Fahrraddiebstahl gesucht ++ Dannenberg - Feuer an Pkw - 1.000 Euro Sachschaden ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 14.02.2022

Lüneburg

Lüneburg - Schwerer Raub auf Taxifahrer - Täter flüchten - Zeugenhinweise

Zu einem schweren Raub kam es in der Nacht zum 14.02. gegen 01:20 Uhr in der Straße Stadtkoppel. Zwei bisher unbekannte männliche Täter bestellten sich nach ersten Erkenntnissen ein Taxi und öffneten nach Ankunft unvermittelt die Fahrertür. Der 58-jährige Fahrer wurde unter Vorhalt eines Messers durch einen der beiden Täter dazu aufgefordert seine Geldbörse auszuhändigen. Diese flüchteten im Anschluss mit einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Erneut brennende Altpapiercontainer - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 13.02. brannte im Bereich des Spillbrunnenweges ein Altpapiercontainer aus bisher unbekannter Ursache. Gegen 14:25 Uhr wurde der Brand entdeckt und durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg gelöscht.

Gegen kurz nach 16:00 Uhr wurde ein weiterer Brand eines Altpapiercontainers im Bülows Kamp gemeldet. Dieser konnte durch die alarmierte Polizei gelöscht werden.

Am Abend des 13.02. brannte gegen 21:30 Uhr im Spillbrunnenweg erneut ein Müllcontainer. Ein Zeuge stellte den Brand fest und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen, wobei der Container bereits komplett zerstört wurde. Eine Nahbereichsfahndung nach möglichen Tätern verlief negativ. Der gesamte Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - "Hauswand mit diffamierende Äußerung beschmiert" - Polizei ermittelt - Betroffener dort gar nicht mehr wohnhaft - besonderes Ärgernis für Hausbesitzer

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach einer namentlich diffamierenden Schmiererei an einer Hauswand in der Hermann-Löns-Straße in der Nacht zum 12.02.22. Unbekannte hatten einen Schriftzug gesprayt, so dass Sachschaden entstand. Besonders ärgerlich insbesondere für die Eigentümer des Wohnhauses ist, dass die eigentlich personifizierte Person des Schriftzugs in dem Gebäude bzw. dessen Umfeld gar nicht mehr wohnt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen nach räuberischem Fahrraddiebstahl gesucht

Nach dem räuberischen Diebstahl eines Fahrrads in den Abendstunden des 12.02.22 in der Grapengießerstraße sucht die Polizei mögliche Zeugen. Eine 57-jährige Passantin hatte gegen 20:00 Uhr(!) drei Jugendliche in Höhe der Drogerie Müller beim Hantieren an einem angeschlossenen Fahrrad beobachtet, diese angesprochen und sich diesen entgegengestellt. Als sie die jungen Männer engagiert ansprach, um den Diebstahl zu verhindern, wurde sie von einem der flüchtenden Personen gegen den Oberschenkel getreten. Anschließend ergriffen die Täter mit dem Fahrrad die Flucht. Diese werden als jugendlich, südeuropäisches Erscheinungsbild und dunkel gekleidet beschrieben. Für den Vorfall sucht die Polizei mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Bösel - "Kollision" - drei Verletzte

Zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge kam es in den frühen Morgenstunden des 14.02.22 auf der Bundesstraße 248. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Lkw MAN wollte gegen 06:30 uhr von der Hauptstraße auf die Bundesstraße abbiegen und übersah einen in Richtung Saaße fahrenden Pkw Hyundai eines 44-Jährigen. Eine dahinterfahrende 41-Jährige mit ihrem Pkw Suzuki konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Hyundai. Alle Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Dannenberg - Feuer an Pkw - 1.000 Euro Sachschaden

Im Bereich des Kfz-Kennzeichens setzten Unbekannte einen in der Marschtorstraße abgestellten Pkw Renault Twingo in den frühen Abendstunden des 13.02.22 in Brand. Das Feuer konnte gegen 18:50 Uhr durch die Besitzerin mit Wasser gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Höhbeck - "Schornsteinbrand"

Zu einem sog. "Schornsteinrband" kam es in den Morgenstunden des 13.02.22 in einem Einfamilienhaus in der Ringstraße. Zu dem Brand war es gegen 10:00 Uhr beim Anfeuern des Holzofens gekommen; dieser erlosch selbstständig noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. Zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht.

Uelzen

Uelzen - in leerstehendem Gebäude randaliert - 300 Euro Sachschaden

In eine leerstehende Stadtvilla in der Hoefftstraße brachen Unbekannte im Verlauf vom 12. auf den 13.02.22 ein. Dabei öffneten sie gewaltsam eine Tür und randalierten im gesamten Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Damenfahrrad gestohlen

Ein Damenfahrrad - Trekkingrad - Kalkhoff stahlen Unbekannte im Verlauf des 13.02.22 in der Groß Liederner Straße. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert und verschwand zwischen 09:15 und 14:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,19 Promille

Einen 57 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 14.02.22 auf der Bundesstraße 4. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 04:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,19 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

