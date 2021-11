Polizei Hagen

POL-HA: Nach Sachbeschädigung im Parkhaus in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

In einem Parkhaus Auf der Springe beging ein 36-Jähriger am Donnerstag (25.11.2021) eine Sachbeschädigung. Da er sich auch bei Eintreffen der Polizei nicht beruhigte, wurde er kurze Zeit darauf in Gewahrsam genommen. Gegen 14.30 Uhr hielt sich der Mann unberechtigt in dem Parkhaus auf. Als ihn zwei Mitarbeiter aufforderten dieses zu verlassen, verheilt sich der Hagener aggressiv. Er gestikulierte unter anderem wild mit den Armen, ging bedrohlich auf die Mitarbeiter zu und riss im weiteren Verlauf ein Kabelrohr von der Decke. Die hinzugerufene Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Er sperrte sich und erhob auch gegen die Beamten unkontrolliert seine Arme. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten (Sachbeschädigung, Körperverletzung) und zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam Hagen zu geführt. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 2,8 Promille. (arn)

