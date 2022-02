Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Leichnam eines Mannes im Wald aufgefunden - keine Hinweise auf Gewaltdelikt - mit hoher Wahrscheinlichkeit: Vermisster aus Klinikum ++Zigarettenautomaten "gesprengt" - 7.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw übersehen - Kollision - 20.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den späten Nachmittagsstunden des 09.02.22 in der Lilienthalstraße. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi wollte gegen 17:15 Uhr von der Lilienthalstraße nach links auf die Bundesstraße 216 abbiegen und übersah dabei einen Pkw Ford Fiesta einer 52-Jährige. Durch die Kollision wurde der Fiesta gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Audi eines 25-Jährigen geschleudert. Der 25-Jährige, die 52-Jährige sowie eine 25 Jahre alte Beifahrerin im Fiesta erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Bleckede - Fahrzeuge kollidieren - 4.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 09.02.22 An der Trift. Zwei Pkw Opel und VW waren gegen 15:00 Uhr im Begegnungsverkehr kollidiert, so dass ein Sachschaden von gut 4.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer, 34 und 38 Jahre alt, wollen nicht verantwortlich sein und "beschuldigen sich gegenseitig" auf die Gegenfahrbahn gekommen zu sein. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Zigarettenautomaten "gesprengt" - 7.000 Euro Sachschaden

Einen in Lichtenberg installierten Zigarettenautomaten "sprengten" Unbekannte in der Nacht zum 10.01.22 in der Hauptstraße. Dabei wurde der Automat gegen 00:00 Uhr komplett zerstört, so dass ein Sachschaden von gut 7.000 Euro entstand. Wie vielEUR Zigaretten und Bargeld die Täter erbeuteten, ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Betrunkener versucht in Klinikum zu klauen

Während seines Aufenthalts in der Notaufnahme in der Elbe-Jeetzel-Klinik versuchte ein betrunkener 45-Jähriger in den späten Abendstunden des 09.02.22 diverse Medikamente, Injektionsnadeln und Spritzen mitgehen zu lassen. Medizinische Mitarbeiter beobachteten ihn gegen 23:00 Uhr dabei. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Dannenberg, OT. Prisser - Einbruch in Büro

In ein Bürogebäude in der Uelzener Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.02.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen ins Gebäude ein und machten sich an einem Wertgelass zu schaffen, das sie abtransportierten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 09.02.22 in Seerau. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 18:40 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Leichnam eines Mannes im Wald aufgefunden - keine Hinweise auf Gewaltdelikt - mit hoher Wahrscheinlichkeit: Vermisster 36-Jähriger aus Klinikum

Den Leichnam eines Mannes entdeckte eine Spaziergängerin in den Nachmittagsstunden des 09.02.22 im Uelzener Stadtwald nahe der Landesstraße 250 - Ebstorfer Landstraße. Der Mann war vermutlich erfroren. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gibt es derzeit nicht.

Nach Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Leichnam um einen seit dem 15.01.22 vermissten 36-Jährigen. Der Uelzener, polnischer Staatsbürger, war damals als Patient im Klinikum Uelzen und hatte in den Nachtstunden zum 15.01.22 dieses unbemerkt verlassen. Der Mann verstarb vermutlich kurz nach seinem Verschwinden im Wald. Suchmaßnahmen auch mit einem Man-Trail-Hund und Kräften der Bereitschaftspolizei sowie Ermittlungen im Wohn- und Freundesumfeld des Mannes verliefen im Monat Januar ohne Erfolg. Der 36-Jährige wirkte wesentlich älter (50 Jahre+).

Die abschließenden Ermittlungen dauern an.

Uelzen - 27-Jähriger erneut auffällig - Mann schlägt Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht - nach Verfolgung festgenommen - in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Bereits zum wiederholten Male fiel ein 27 Jahre alter Uelzener in den Mittagsstunden des 09.02.22 durch sein Verhalten auf. Nachdem der Mann bereits am Wochenende sowie an den Folgetagen mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen (unterbrochen von mehreren polizeilichen Ingewahrsnahmen) "hinlegte", verstieß der Mann am Mittag gegen das Hausverbot der Wohneinrichtung Im Böh und zerdepperte eine Fensterscheibe. Bei Eintreffen der Polizei gegen 12:40 Uhr wurde der Mann renitent, schlugen einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und ergriff die Flucht. Er konnte nach Verfolgung festgenommen und überwältigt werden, leistete weiterhin jedoch noch Widerstand. Die Beamten setzten auch Pfefferspray gegen den renitenten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann ein. Auch im Polizeigewahrsam randalierte der Mann weiter und verursachte im Zellentrakt weiteren Sachschaden. Er wurde nach Anordnung des Landkreis Uelzen und den Psychiatrischen Dienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Entsprechende Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte wurden eingeleitet.

Bienenbüttel - Pumpe von Heizungsanlage gerät in Brand

Aus bis dato ungeklärter Ursache geriet die Kondensatpumpe einer Heizungsanlage eines Wohnhauses in der Königsberger Straße in den frühen Nachmittagsstunden des 09.02.22 gegen 14:15 Uhr in Brand. Das Feuer griff auf Teile der Heizungsanlage über. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand Sachschaden.

Uelzen - Stein in Scheibe geworfen - eingebrochen

Einen Stein warfen Unbekannte in der Nacht zum 10.02.22 in die Scheibe eines Werkstattgebäudes Zum Moorfeld. Die Täter gelangten ins Gebäude und nahmen verschiedene Gerätschaften mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 im Bereich Holdenstedt/Suderburg kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 09.02.22 erneut. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell