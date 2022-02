Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ bei Überholvorgang verunfallt - schwer verletzt - Ersthelferin greift beherzt ein ++ Täter dringen auf Gelände ein - festgenommener Täter "aus Jameln" im Visier ++ "leer ausgegangen" ...

Lüneburg (ots)

Presse - 08.02.2022 ++

Lüneburg

Karze - bei Überholvorgang verunfallt - schwer verletzt - Ersthelferin greift beherzt ein

Schwere Verletzungen erlitt eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford KA in den frühen Morgenstunden des 08.02.22 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5. Die junge Frau war nach derzeitigen Ermittlungen gegen 05:50 Uhr aus Richtung Karze in Richtung Neu Neetze unterwegs und beabsichtigte einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Dabei kam der Ford zunächst nach dem Überholvorgang nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach, auf einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde in dem stark verformten Fahrzeug eingeklemmt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hielt eine Ersthelferin den Kopf der Fahrerin über der Wasserlinie. Die alarmierten Feuerwehren aus Karze, Bleckede und Garlstorf befreiten die Fahrerin mit einer Crashrettung aus dem PKW. Die 22-jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.500 Euro.

Lüneburg - wechselseitige Körperverletzung zwischen zwei Jugendlichen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen kam es in den Nachtstunden zum 08.02.22 im Deutsch-Evern-Weg. Beide Jugendliche hatten sich gegen 03:30 Uhr aufgrund "einer Nichtigkeit" gegenseitig mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass beide durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt gegen beide Kontrahenten.

Lüneburg - erneut Reifen zerstochen

Die Reifen zweier auf dem Parkplatz Sülzwiesen - Am Bargenturm - abgestellter Pkw Renault Twingo und VW Golf zerstachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 07.02.22. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - "leer ausgegangen" - Pkw-Scheibe eingeschlagen - keine Beute

Die Seitenscheibe eines im Bardowicker Weg abgestellten Pkw Seat schlug ein Unbekannter in den Morgenstunden des 08.02.22 ein. Der Halter befand sich zwischen 07:15 und 07:50 Uhr auf einem Spaziergang. Der Täter griff sich eine Plastiktüte aus dem Pkw, die jedoch leer war. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Prisser - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 08.02.22 im Niestedter Weg. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 00:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin verlief positiv.

Trebel, OT. Tobringen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 08.02.22 auf der Bundesstraße 493. Dabei waren in der Ortschaft Tobringen insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 72 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - landwirtschaftliches Gerät und Zubehör gestohlen - Täter dringen auf Gelände ein - festgenommener Täter "aus Jameln" im Visier der Ermittlungen

Auf ein Firmengelände in der Hansestraße drangen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 04. und 06.02.22 gewaltsam ein. Die Täter machten sich an verschiedenen abgestellten Traktoren/Maschinen der Marken Fendt, John Deere, Massey-Ferguson und Krone zu schaffen und demontierten Oberlenker, Zugmäule, GPS-Empfänger und Terminals. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro. Im Zusammenhang mit der Tat ermittelt die Polizei Uelzen in Zusammenarbeit mit den Ermittlern aus Lüchow insbesondere gegen einen 31 Jahre alten polnische Staatsbürger, der in den Abendstunden des 06.02. im Rahmen der Fahndung nach einer ähnlichen Tat in Jameln (LK Lüchow-Dannenberg) vorläufig festgenommen werden konnte (siehe Pressemitteilung v. 07.02.22). Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hintergrund: Jameln - Täter nach Einbruch in Werkstatt gestellt - Polizei ermittelt

In die Werkstatt eines Raiffeisen-Marktes in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in den Abendstunden des 06.02.22 gegen 20:30 Uhr ein. Die Täter flüchteten, wobei die Polizei im Rahmen der Fahndung einen der Männer, einen 31 Jahre alten polnischen Staatsbürger, mit seinem Pkw Audi mit polnischem Kfz-Kennzeichen stellen und ihn vorläufig festnehmen konnten. Er gestand den Einbruch mit Zielrichtung landwirtschaftliche Fahrzeugteile ein. Parallel stand der Mann als Fahrer eines Pkw unter Drogeneinfluss. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hanstedt I, OT. Velgen/ Ebstorf - betrunken mehrfach verunfallt - 2,8 Promille

Aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung verunfallte ein 58 Jahre alter Fahrer eines VW-Busses T3 aus dem Landkreis Lüneburg in den Nachmittagsstunden des 07.02.22 auf der Landesstraße 233 bei Velgen. Der VW-Bus war gegen 17:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen gekommen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 2,88 Promille festgestellt. Kurz zuvor gegen 16:45 Uhr hatte der Betrunkene mit seinem VW auf dem Parkplatz der VSE Brüggerfeld in Ebstorf einen weiteren Schaden verursacht. Der VW war gegen einen geparkten Linienbus MAN gerollt/gefahren. Es entstand dort ein Sachschaden von gut 300 Euro. Als der Linienbus-Fahrer den Vorfall bemerkte, zeigte der 58-Jährige dem Mann "den Mittelfinger" und fuhr fort. Entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung wurden eingeleitet.

Uelzen - Einbruch in Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes

In die Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes Schnellenmarkt brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 05. und 06.02.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und durchsuchten mehrere Behältnisse, konnten jedoch keine Wertsachen erlangen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - EC-Karte bei Einkauf gestohlen

Die EC-Karte einer Seniorin (älter als 80 Jahre) stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 07.02.22 in einem Einkaufsmarkt, Rübenbaum, aus der Jackentasche der Frau. Die Seniorin hielt sich zwischen 09:00 und 09:40 Uhr in dem Markt auf und bemerkte erst an der Kasse den Verlust. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Fahrrad von Schulgelände gestohlen

Ein Fahrrad Scott Aspect 750 eines Schülers stahlen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 07.02.22 vom Gelände des Gymnasiums, Ilmenauufer. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.02.22 in der Scharnhorststraße. Dabei stellten die Beamten bei der Frau aus der Region gegen 19:00 Uhr den Einfluss von Drogen - Amphetaminen - fest. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der Konsum wurde eingeräumt.

