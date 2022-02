Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer stirbt vor Ort ++ Täter nach Einbruch in Werkstatt gestellt - Polizei ermittelt ++ Kollision mit einem Gartenzaun - Fahrer betrunken ++

Lüneburg (ots)

Presse - 07.02.2022 ++

Lüneburg

Vögelsen - Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer stirbt vor Ort

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Morgen des 07.02. um kurz nach 09:00 Uhr in der Bardowicker Straße. Der Fahrer eines Pkw Opel kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wodurch das Fahrzeug sich überschlug. Der 70-jährige Fahrer kollabierte an der Unfallstelle und verstarb. Hintergrund für den Verkehrsunfall sind vermutlich gesundheitliche Probleme des 70-jährigen Fahrers gewesen. Zur Unterstützung und Bergung des Fahrers war die Feuerwehr Bardowick im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Kupferrohr von Hauswand entwendet - Zeugenhinweise

Zwischen dem 01.02. und dem 06.02. entwendeten Unbekannte ein Regenfallrohr aus Kupfer von einem Haus im Blümchensaal. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Kollision mit einem Gartenzaun - Fahrer betrunken

Am Morgen des 06.02. kam es gegen 07:00 Uhr im Kirchweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes kam beim Abbiegen in den Rauhen Weg vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der 30-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,7 Promille. Der Sachschaden liegt bei 6000 Euro.

Lüneburg - Auseinandersetzung mit Eisenstange - Pkw beschädigt

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Morgen des 07.02. im Ochtmisser Kirchsteig. Ein 24-Jähriger versuchte nach ersten Erkenntnissen einen 40-Jährigen im Rahmen eines Streites mit einer Eisenstange zu schlagen. Einschreitende Zeugen verhinderten dies, sodass der 24-Jährige stattdessen die Heckscheibe des Pkw des 40-Jährigen beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel - Vier Schwerverletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.02. gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 4 in nördlicher Richtung Höhe der Ausfahrt Stadtkoppel. Der 29-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes fuhr einem vorausfahrenden Pkw Nissan bei dessen Fahrstreifenwechsel auf. In dem Nissan wurden die vier Insassen, darunter zwei Kinder, schwer verletzt. Es entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf regennasser Fahrbahn

Zu einem Auffahrunfall kam es am 06.02. gegen 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 209 auf Höhe des Überganges zur Bundesstraße 4. Der 34-jährige Fahrer eines Pkw Nissan kam aus zunächst nicht bekannten Gründen auf der Fahrbahn zum Stehen. Insgesamt drei weitere Pkw fuhren infolge dessen auf. Ein weiterer Pkw Ford geriet durch den Bremsvorgang ins Rutschen und touchierte als fünfter Beteiligter eines der Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - Täter nach Einbruch in Werkstatt gestellt - Polizei ermittelt

In die Werkstatt eines Raiffeisen-Marktes in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in den Abendstunden des 06.02.22 gegen 20:30 Uhr ein. Die Täter flüchteten, wobei die Polizei im Rahmen der Fahndung einen der Männer, einen 31 Jahre alten polnischen Staatsbürger, mit seinem Pkw Audi mit polnischem Kfz-Kennzeichen stellen und ihn vorläufig festnehmen konnten. Er gestand den Einbruch mit Zielrichtung landwirtschaftliche Fahrzeugteile ein. Parallel stand der Mann als Fahrer eines Pkw unter Drogeneinfluss. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen

Uelzen - Flammen aus Motorraum - Feuerwehr löscht - technischer Defekt wahrscheinlich

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing ein Pkw VW einer 34-Jährigen in den Morgenstunden des 07.02.22 in der Johnsburg an zu qualmen und geriet gegen 07:20 Uhr in Brand, so dass Flammen aus dem Motorraum "schlugen". Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro.

Uelzen - nach Ingewahrsamnahme(n) erneut aufgefallen

Auch nach seinem Zwangsaufenthalt im Gewahrsam der Polizei fiel ein 27-Jähriger in den Abendstunden des 06.02.22 erneut auf. Gegen 22:00 Uhr griff der Mann in einer Tankstelle in der Johnsburg zu und nahm Alkohol, Tabakwaren und Nahrungsmittel an sich. Die alarmierte Polizei konnte den 27-Jährigen im Rahmen der Fahndung stellen und das Diebesgut sicherstellen. In den Mittagsstunden des 07.02.22 wurde der Mann gegen 11:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Spottweg erneut auffällig. Er griff sich eine Flasche "Red Bull" und verschwand damit aus dem Markt. Kurze Zeit später zerdepperte der Uelzener in seiner Unterkunft Im Böh "mit der neue gewonnenen Energie" ein Türscheibe. Die Polizei ermittelt in allen Fällen.

Bereits im Verlauf des Wochenendes (siehe Pressemitteilung v. 06.02.22) war der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann wiederholt bei Ladendiebstähle aufgefallen und wurde letztendlich aus Gründen der Gefahrenabwehr in Polizeigewahrsam genommen. Der psychisch auffällige Mann randaliert in der Zelle und beschädigt eine dort installierte Kamera. Am Morgen des Sonntags begab sich der Mann zu einer örtlichen Bäckerei und zu einer Tankstelle und entwendet erneut diverse Gegenstände. Hieraufhin wurde der Uelzener wieder in Polizeigewahrsam genommen.

