Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 04.-06.02.2022++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg vom Wochenende 04.-06.02.2022

Stadt und Landkreis Lüneburg

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde ein 20-jähriger Adendorfer am Freitagnachmittag mit seinem Pkw fahrend in der Bockelmannstraße angetroffen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Am Samstagnachmittag wurde in Thomasburg ein 42-jähriger Mann mit einem Pkw fahrend angehalten. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zusätzlich leicht unter Alkoholeinfluss. Hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In Embsen wurde in er Nacht zu Samstag ein 17-jähriger aus der Region mit einem Pkw fahrend angetroffen. Der junge Mann war allerdings nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Polizeikommissariat Lüchow

Zwei Mal Fahren unter Einfluss von Alkohol

Freitagabend gegen 18:30 Uhr wurde durch die Polizei ein Kraftfahrzeug in Lüchow kontrolliert. Dabei wurde beim 48-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,07 Promille festgestellt. Durch die Beamten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen kurz vor Mitternacht ein 68-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Gartow von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand (0,6 Promille). Auch hier erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Verkehrsunfall auf der L232 unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 19 Uhr ist es auf der L232 im Amt Neuhaus zu einem Unfall gekommen. Ein alkoholisierter Fahrzeugführer fuhr von Sückau in Richtung Rosien auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er mit seinem PKW auf den Grünstreifen auswich. Ein zweiter dahinterfahrender PKW konnte nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem "Falschfahrer" verhindern. Beim Wiedereinscheren auf seine Fahrbahn verlor der alkoholisierte Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Alle Beteiligten blieben unversehrt. Durch die Polizeibeamten vor Ort wurde bei dem Fahrzeugführer (79 Jahre) ein Atemalkoholgehalt von 1,46 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeikommissariat Uelzen:

29525 Uelzen, Innenstadt

Ein 27-jähriger, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Uelzener begeht am Samstag wiederholt Ladendiebstähle und wird letztendlich aus Gründen der Gefahrenabwehr dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der psychisch auffällige Mann randaliert in der Zelle und beschädigt eine dort installierte Kamera. Am Morgen des Folgetages begibt sich die Person zu einer örtlichen Bäckerei und zu einer Tankstelle und entwendet erneut diverse Gegenstände. Hierauf wird die Person wieder dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den regelmäßig polizeilich in Erscheinung tretenden Mann werden allein an diesem Wochenende fünf Strafverfahren eingeleitet.

Sonntag, 06.02.2022, gegen 00:45 Uhr, Bahnhofstraße in 29549 Bad Bevensen Nach einem vorangegangenen Streit holt ein 21-jähriger Bürger aus Bad Bevensen einen Baseballschläger, schlägt mit diesem auf seinen 36-jährigen Kontrahenten ein und verletzt diesen am Bein. Der 36-Jährige geht aufgrund der massiven Gewalteinwirkung zu Boden und ist zunächst nicht ansprechbar. Gegen den Schläger wird ein Strafverfahren hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Sonntag, 06.02.2022, gegen 10:15 Uhr, Schulweg, Suderburg - Hamerstorf Ein 59-jähriger Suderburger befährt mit seinem PKW den Ortsverbindungsweg von Suderburg nach Hamerstorf. Auf gerader Fahrbahn kommt er plötzlich und unerwartet nach links von der Fahrbahn ab und touchiert einen Straßenbaum. Im Anschluss kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem anderen Straßenbaum. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wird ein Promillewert von 1,75 festgestellt. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wird bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell