Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Traktor Fendt Agco mit Anhängern gestohlen ++ Reifen in Serie von Pkw und abgestellten Wohnmobil zerstochen ++ "Achtung Taschendiebe!" - Geldbörse aus Handtasche beim Einkauf gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.02.2022 ++

Lüneburg

Bardowick/Lüneburg - "Achtung Taschendiebe!" - Geldbörse aus Handtasche beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 86-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 04.02.22 in einem Einkaufsmarkt im Schwarzer Weg in Bardowick. Die Seniorin hatte ihre Handtasche über der Schulter, als die Täter gegen 10:10 Uhr unbemerkt an die Geldbörse gelangten. Es verschwanden persönliche Papiere, EC-Karten und Bargeld.

Ähnlich erging es einer 87-Jährigen in einem Einkaufsmarkt Auf dem Schmaarkamp in Lüneburg in den Mittagsstunden des 03.02.22. Die Frau wurde gegen 12:00 Uhr durch einen Mann angerempelt. Im Anschluss war die Geldbörse weg. Bei einem Discounter in der Willy-Brandt-Straße sowie einem Schuhgeschäft in der Grapengießerstraße wurden jeweils 57-Jährige in den Mittagsstunden des 03.02.22 ebenfalls Opfer von Geldbörsendiebstählen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut. "Seien Sie schlauer als die Klauer" und ...

Tragen Sie Ihre Wertsachen am besten direkt am Körper in verschlossenen Taschen!

Lüneburg - Reifen in Serie von Pkw und abgestellten Wohnmobil zerstochen

Die Riefen von insgesamt sieben im Bereich Sülzwiesen, Am Grasweg, Am Bargenturm abgestellter Pkw und eines Wohnmobils Fiat zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 04.02.22. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Tespe/Bardowick/Lüneburg - Verfolgungsfahrt nach Dieseldiebstahl - andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - bitte melden!

Am frühen Sonntagmorgen 30.01.22 begaben sich zwei Täter auf das Gelände einer Spedition in Tespe/Bütlingen und begannen Dieselkraftstoff in mitgebrachte Behälter umzufüllen. Hierbei wurden sie durch den Geschädigten überrascht, dem noch ein benachbarter Landwirt zur Hilfe kam. Die Täter versuchten zu flüchten, wurden aber von dem Landwirt aufgehalten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Landwirt leicht verletzt wurde. Kurz bevor die Polizei eintraf, gelang einem Täter mit seinem Pkw Ford Fiesta die Flucht. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Richtung Lüneburg. In Lüneburg endete die Fahrt nach einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen und der Täter, ein 24-jähriger Mann aus Lüneburg, konnte festgenommen werden. Dem anderen Täter gelang zunächst die Flucht zu Fuß, die Ermittlungen führten jedoch zu einem Tatverdächtigen. Gegen beide Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Flucht kam es zwischen Tespe und Lüneburg zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen, bei denen bis dato nicht bekannte Fahrzeugführer betroffen waren. Die Fahrzeugführer aus der Nacht zum 30.01. werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. - 2449, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Traktor Fendt Agco mit Anhängern gestohlen

Einen neuwertigen Traktor Fendt Agco 712 mit zwei angekoppelten Anhängern der Marke Kröger stahlen Unbekannte in der Nacht zum 03.02.22 von einem Betriebsgelände Am Kleinbahnhof. An den Traktor befand sich das amtliche Kfz-Kennzeichen DAN-F 714. Es entstand ein Schaden von gut 90.000 Euro. Die Polizei ermittelt und hat das Gespann zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - alkoholisiert unterwegs

Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 03.02.22 in der Sprözingstraße. Bei der Kontrolle der Frau aus der Region stellten die Beamten gegen 22:45 Uhr bei dieser einen Alkoholwert von 0,6 Promille fest. Die Frau erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - Radfahrer mit Drogen in der Tasche

Einen bereits polizeilich bekannten 21-Jährigen aus der Region auf einem unbeleuchteten Fahrrad stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 03.02.22 an der Bundesstraße 4. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes gegen 24:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Beutel mit abgepackten Marihuana sowie Bargeld fest und sicher. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 0,68 Promille

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Focus stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 04.02.22 in der Von-Estorff-Straße. Bei der Kontrolle des Ford-Fahrers stellten die Beamten bei diesem gegen 09:00 Uhr einen Alkoholwert von 0,68 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Ebstorf - Pkw touchiert - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag, 28.01.2022, zwischen 12:15 und- 16:50 Uhr touchierte ein unbekanntes vermutlich rotes Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Ebstorf in Richtung Uelzen einen in der Parkbucht neben der Fahrbahn geparkten Pkw Skoda Oktavia. Der Verursacher fuhr weiter, wurde wahrscheinlich von Zeugen beobachtet, die sich bitte mit der Polizei in Ebstorf, Tel.: 05822-947920, Verbindung setzen.

