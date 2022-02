POL-LG: ++ Wendisch Evern - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise ++ Brietlingen - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz ++ Uelzen - Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat - Zeugenhinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 01.02.2022

Lüneburg

Wendisch Evern - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise

Am 31.01. kam es zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Hundeberg. Unbekannte gelangten über die Terrassentür des Hauses in das Objekt. Darin durchsuchten diese die Zimmer nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Schmuck. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Nachmittag des 31.01. wurde in der Dahlenburger Landstraße festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer eines Pkw BMW diesen unter Betäubungsmitteleinfluss führte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Brietlingen - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Nachmittag des 31.01. zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Moorweg. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte den geparkten Pkw Nissan Note im Bereich der Stoßstange hinten links und der Rückleuchte. Der geparkte Pkw Nissan befand sich zum Unfallzeitpunkt geparkt, linksseitig neben den Einkaufswagen. Der Verursacher flüchtete im Anschluss. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Ohne Versicherung auf dem Gehweg unterwegs

Am Abend des 31.01. gegen 19:00 Uhr in der Straße Am Markt konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass ein 40-Jähriger seinen E-Scooter auf dem Gehweg ohne die erforderliche Versicherung führte. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrer musste seinen E-Scooter schieben.

Lüchow - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Fußgänger leichtverletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 31.01. an der Kreuzung Glockenstraße Ecke Salzwedeler Straße. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw Volvo übersah einen 47-jährigen Fußgänger am Fußgängerfurt und touchierte diesen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Dieser konnte zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Gegen den 63-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten kam es in der Nacht zum 01.02. gegen 01:30 Uhr in der Groß Liederner Straße. Unbekannte versuchten vermutlich mit technischem Gerät das Schloss des Zigarettenautomaten zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch und die Täter flüchteten vom Tatort. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Unter Drogeneinfluss unterwegs - Weiterfahrt untersagt

Bei einer Verkehrskontrolle am Nachmittag des 31.01. in der Georg-von-Engelbrechten-Straße wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer eines E-Scooters diesen unter Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Parameter THC. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Abend des 31.01. in der Fischerhofstraße konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer eines Pkw Mini diesen unter dem Einfluss von Kokain führte. Dies bestätigte ein durchgeführter Urintest. Im Nachgang folgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt.

