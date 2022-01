Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung vom 28.01.22 - 30.01.22 ++

Lüneburg (ots)

++ Presse Lüneburg 28.01.22-30.01.22 ++

Lüneburg

Artlenburg - Zu viel Alkohol getrunken hatte eine 67-jährige Frau, die die Polizei am Freitag gegen 18 Uhr in der Straße Große Straße kontrollierte. Schon beim Ausstiegen aus ihrem Fahrzeug fiel sie zu Boden und war anschließend kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Da sie 1,87 Promille pustete, durfte sie neben einer Blutprobe auch gleich ihren Führerschein abgeben, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Unbekannte zündeten am Samstag gegen 1 Uhr einen Altpapiercontainer in der Jägerstraße an. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Lüneburg / Tespe - Am Sonntag gegen 1 Uhr wurden mehrere Personen in Tespe dabei beobachtet, wie sie aus Fahrzeugen Dieselkraftstoff stehlen wollten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Zeugen, der dabei leicht verletzt wurde. Einer der Täter flüchtete anschließend mit seinem Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Brietlingen und Adendorf nach Lüneburg. Hier konnte er von der Polizei gestoppt werden. Der 24-jährige Mann wurde festgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Diebstahl von Arbeitsgeräten aus einer Lagerhalle In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer mittels eines Rolltors gesicherten Lagerhalle in Keddien bei Zernien und entwendeten dort Werkzeuge und Arbeitsgeräte in einem Wert von etwa 3000EUR. Vom Tatort entfernten sich die Täter in Richtung Spranz, verluden dort das Diebesgut und flüchteten unerkannt.

Verkehrsunfall unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss Am Freitagabend kam ein Verkehrsteilnehmer auf der L231 zwischen Dannenberg und Hitzacker nach links von der Fahrbahn ab. Neben dem Unfallfahrzeug wurde auch eine Brücke beschädigt. Der verunfallte Fahrer stellte sich als nicht mehr verkehrstüchtig heraus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, ein Urintest verlief positiv auf THC. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ruhestörung führt zu Betäubungsmittelfund Am Freitag gegen 23:00 Uhr meldeten Nachbarn ruhestörenden Lärm in Clenze, da sie aufgrund von lauter Musik durch die Verursacher nicht schlafen konnten. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Marihuana in der Wohnung fest. Die Betäubungsmittel wurden vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefahrenstellen durch Sturmböen verursacht Von Samstag auf Sonntag wurde auch der Landkreis Lüchow-Dannenberg erheblich durch Orkanböen erfasst, welche Bäume zum Umstürzen brachten und den Straßenverkehr zum Stehenbleiben zwangen. Insgesamt über 20 Gefahrenstellen wurden der Polizei gemeldet, hauptsächlich entlang der Elbe und in der Samtgemeinde Elbtalaue.

Uelzen

Verkehrskontrollen

Freitag, 28.01.2022, 06:45 - 16:50 Uhr, Bereich Uelzen und Ebstorf Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten drei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen haben. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

28.01.2022, 10:00 Uhr, K11 - Radweg Bad Bevensen Richtung Barum Ein älterer Herr der auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen ist, wurde durch eine unbekannte männliche Person mit einem Nordic Walking Stock angegriffen. Zuvor hatte der Täter dem älteren Herrn keinen Platz auf dem Radweg gemacht, so dass dieser auf den Grünstreifen fahren musste. Als er den Täter darauf ansprach, schlug dieser mit dem Stock zu. Der ältere Herr wurde hierdurch im Gesicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Bevensen, Tel.: 05821-976550

Unfallflucht

Freitag, 28.01.2022, 12:15 Uhr - 16:50 Uhr, Bahnhofstraße in Ebstorf Richtung Uelzen. Im benannten Zeitraum wird ein in der Parkbucht neben der Fahrbahn geparkter Pkw Skoda Oktavia durch ein unbekanntes rotes Kraftfahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Ebstorf, Tel.: 05822-947920

Handydiebstahl

Samstag, 29.01.2022, 03:00 Uhr, Gudestraße 35, 29525 Uelzen - Bar Hofinger - Die Geschädigte feierte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Hofinger. Hier wurde ihr durch einen unbekannten Täter das Smartphone aus der Tasche entwendet.

Einbruch in die Schule

Samstag, 29.01.2022, 21:50 Uhr KGS Bad Bevensen, Klein Bünstorfer Straße 6 Der Sicherheitsdienst meldet einen Einbruch in die Schule in Bad Bevensen. Beim Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei flüchten mehrere Täter vom Tatort und verlieren hierbei diverses Diebesgut. Im Rahmen der Fahndung können mehrere Personen im Nahbereich festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Alkoholisierter Partygast

Sonntag, 30.01.2022, 03:18 Uhr Gudestraße 35, 29525 Uelzen- Bar Hofinger - Der stark alkoholisierte Partygast (2,0 Promille) erhielt von einem Türsteher ein Hausverbot, da er viel zu betrunken war. Hiermit zeigte sich der Partygast nicht einverstanden und wollte auf den Türsteher losgehen. Dies konnte durch Polizeibeamte verhindert werden, die wegen eines anderen Sachverhaltes vor Ort waren. Der Partygast musste zur Wache verbracht werden, wo er von Angehörigen abgeholt wurde.

Handydiebstahl

Samstag, 30.01.2022, 02:45 Uhr, Gudestraße 35, 29525 Uelzen - Bar Hofinger - Der Geschädigte feierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Hofinger. Als er sein Smartphone kurzfristig auf den Tresen legte, wurde es von einem unbekannten Täter entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell