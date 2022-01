Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Autofahrer schwer verletzt - mit Bäumen kollidiert ++ Täter flüchtet nach räuberischen Diebstahl ++ WC im Kurpark beschädigt ++ ohne Führerschein unterwegs ++

Presse - 28.01.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Täter flüchtet nach räuberischen Diebstahl bei P&C - weitere Frau in Sparkasse umgestoßen - "bitte melden!"

Wegen räuberischen Diebstahl und Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 27.02.22 in der Lüneburger Innenstadt. Ein ca. 190cm großer junger Mann hatte gegen 17:20 Uhr mehrere Hosen sowie ein Oberteil in Einzelhandelsgeschäft P&C, Am Markt, in seinen Rucksack gesteckt und versuchte den Laden zu verlassen. Ein 58-Jähriger versuchte ihn festzuhalten; jedoch riss sich der Täter los, flüchtet über die Straße An der Münze in die dortige Sparkasse und stieß auch dort eine Frau um ... um weiter zu flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 190cm groß, dünn, ca. 23-25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Bekleidung: Jeans und braune Jacke

Die Polizei bittet Zeugen bzw. die in der Sparkasse umgestoßene Frau sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -8306-228, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - in Umkleideräume eingeschlichen

In eine Umkleideräume der MTV Sporthalle schlichen Unbekannte in den Morgenstunden des 27.01.22. Gegen 08:45 Uhr durchwühlte ein Unbekannter diverse Taschen, erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete vermutlich aus dem Fenster. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - alkoholisierter Fahrer unter Drogeneinfluss?!

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Lüneburger gegen 03:30 Uhr in der Horst-Nickel-Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei wurden körperliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch wahrgenommen. Urin- und Alkoholtest verweigerte der Mann, so dass gleich eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Lüneburg - Fahrradfahrer verletzt sich an Hand

Einen nach links in eine Einfahrt abbiegenden Pkw Peugeot wollte ein 25 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 27.01.22 in der Albert-Schweitzer-Straße überholen. Dabei verletzte sich der Radfahrer gegen 14:15 Uhr an der Hand.

Melbeck - gesundheitliche Probleme - frontal in Gegenverkehr

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den Nachmittagsstunden des 27.01.22 in der Uelzener Straße - Bundesstraße 4 - die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW fuhr gegen 17:15 Uhr über eine Verkehrsinsel, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Pkw Seat eines 23-Jährigen zusammen. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Bleckede - Autofahrer schwer verletzt - mit Bäumen kollidiert

Schwere Verletzungen erlitt ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Morgenstunden des 28.01.22 auf der Kreisstraße 27 zwischen Radegast und Bleckede. Der Mann aus der Region hatte gegen 09:40 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle verloren, kam in den rechten Grünstreifen und schleuderte anschließend in den linken Seitenraum, wo er mit der Beifahrerseite gegen zwei Bäume prallte und zum Stehen kam. Der Mann war vermutlich nicht angeschnallt und wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Geldbörse in Einkaufsmarkt gestohlen

Die Geldbörse einer 84-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 27.01.22 in einem Einkaufsmarkt in der Elbuferstraße. Die Täter gelangten gegen 13:15 Uhr unbemerkt während des Einkaufs an die Börse und erbeuteten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Hitzacker - Ladentür von Apotheke beschädigt

Die Scheibe der Ladentür einer Apotheke in der Drawehnertorstraße warfen Unbekannte in der Nacht zum 28.01.22 mit einem Stein ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Natendorf - Kollision zweier Pkw - 8.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 28.01.22 im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 44 und 20. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Volvo war aus Oldendorf in Richtung Natendorf unterwegs und missachte die Vorfahrt eines aus Richtung Wessenstedt kommenden Pkw VW eines 25-Jährige. Trotz Ausweichmanövers kam es zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut 8.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Bad Bevensen - WC im Kurpark beschädigt

Das Herren-WC im Kurpark beschädigten Unbekannte im Verlauf der Tage vor dem 24.01.22, so dass ein Sachschaden von gut 400 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf ohne Führerschein stoppte die Polizei in den Abendstunden des 27.01.22 gegen 18:30 Uhr in der Lüneburger Straße. Die Beamten beendeten die Fahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

