POL-LG: ++ Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlag ++ Angriff auf Ex-Frau ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Katalysatoren aus Fahrzeugen demontiert ++ die Polizei kontrolliert "verbotenes Abbiegen/Einfahren"

Lüneburg (ots)

Presse - 27.01.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlag ++ Angriff auf Ex-Frau ++ mit Pkw auf Frau und Passanten zugefahren ++ 50-Jähriger vorläufig festgenommen ++

Wegen versuchtem Totschlags ermittelt die Polizei gegen einen 50 Jahre alten Lüneburger. Der Mann hatte in den Mittagsstunden des 26.01.22 gegen 13:30 Uhr im Bereich des Parkplatzes/Wendehammer in der Reichenbachstraße seine getrenntlebende Frau "abgepasst" und diese geschlagen. In der Folge fuhr der Mann mit seinem Pkw Hyundai mehrfach auf die Frau zu und verletzte diese u.a. am Bein. Auch auf einen zu Hilfe eilenden Passanten, einen 38-Jährigen, fuhr der Mann zu. Dieser konnte jedoch noch rechtzeitig wegspringen. Weitere Passanten eilten der Frau zur Hilfe. Die Frau erlitt Verletzungen am Bein, die ambulant im Klinikum behandelt wurden. Weitere "Schutzmaßnahmen" wurden eingeleitet.

Erste Fahndungsmaßnahmen führten in den Mittagsstunden des 26.01.22 zum Auffinden des betreffenden Pkw des 50-Jährigen. Weitere u.a. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, so dass sich der 50-Jährige in den Abendstunden bei der Polizei stellte. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld, Schmuck und Alkohol erbeutet

In ein Reihenhaus in der Jürgen-Backhaus-Straße brachen Unbekannte in den Nachmittags-/Abendstunden des 26.01.21 ein. Die Täter öffneten zwischen 17:00 und 21:30 Uhr gewaltsam eine Terrassentür und erbeuteten u.a. Bargeld, Schmuck und alkoholische Getränke. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert "verbotenes Abbiegen/Einfahren" - 21 Verstöße geahndet

Insgesamt 21 Verstöße aufgrund verbotswidrigem Abbiegens bzw. Missachten "Verbot der Einfahrt" ahndete die Polizei in den Morgenstunden des 26.01.22 in der Sülztorstraße - Ecke Wallstraße. Die Betroffenen erwarten entsprechende Bußgelder. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - Radfahrerin und Zeuge nach Kollision gesucht!

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw einer 27-Jährigen sowie einer Radfahrerin kam es in den Nachmittagsstunden des 25.01.22 im Einmündungsbereich Bögelstraße/Sültenweg. Die Fahrradfahrerin sei aus dem Sültenweg nach links abgebogen und kollidierte gegen 15:00 Uhr mit dem Pkw der jungen Frau. Dabei soll die Fahrradfahrerin leicht gegen den Pkw gefahren und anschließend gestürzt sein. Sie erlitt Knieverletzungen, hatte jedoch medizinische Versorgung abgelehnt und musste schnell weiter, da sie offenbar einen Termin hatte. Sie soll zwischen 65 und 70 Jahre alt gewesen sein. Parallel beobachtete ein Mann/Zeuge den Unfall. Die betroffene ältere Radfahrerin sowie der Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -8306-2449, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - alkoholisiert unterwegs - 0,84 Promille

Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 27.01.22 in der Ziegeleistraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,84 Promille fest. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Hitzacker/Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.01.22 auf der Landesstraße 231 - Lüneburger Straße. Dabei waren innerorts insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Im Verlauf des Abends kontrollierte die Polizei auch auf der Bundesstraße 191 - Uelzener Straße - in Dannenberg. Dort waren drei Fahrer zu schnell.

Uelzen

Uelzen - Katalysatoren aus Fahrzeugen demontiert

Aus zwei auf dem Gelände eines Autohauses Am Funkturm abgestellten Fahrzeugen Renault Master demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 21. bis 26.01.22 jeweils die Katalysatoren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - betrunken unterwegs - 1,3 Promille

Einen 44 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Abendstunden des 26.01.22 auf der Landesstraße 233. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 18:50 Uhr den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 61 Jahre alten Fahrer eines Pkw Subaru kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 26.01.22 in der Hambrocker Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 09:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Cannabis und Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

