POL-LG: ++ Lüneburg - Mehrere Diebstähle im Supermarkt - Taschendiebe unterwegs ++ Lüneburg - Erneut Vandalismus an der Schule - Zeugenhinweise ++ Uelzen - jugendliche Vandalen in Parkhaus ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.01.2022

Lüneburg

Brietlingen - Häusliche Gewalt endet in einer Wegweisung

Zu einer Häuslichen Gewalt kam es am Nachmittag des 24.01. innerhalb einer Wohnung in Brietlingen. Ein 50-Jähriger geriet mit seiner Ex-Partnerin in einen Streit in dessen Verlauf der 50-Jährige diese unter anderem an der Schulter verletzte. Gegen den 50-Jährigen wurde eine Wegweisung aus der Wohnung ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Bardowick - Unbekannte versuchen Fahrrad zu entwenden - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Diebstahl kam es am Abend des 24.01. gegen 19:00 Uhr in der Pieperstraße. Zwei bisher unbekannte Personen fuhren mit einem weißen Transporter an ein am Straßenrand abgestelltes Fahrrad heran. Eine männliche Person aus dem Transporter griff sich das Fahrrad und versuchte dies in den Transporter zu tragen. Hierbei wurde dieser durch einen Zeugen angesprochen, ließ von dem Fahrrad und flüchtete mit dem Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Bleckede - Diebstahl einer Kaffeemaschine - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 24.01. gegen 15:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte männliche Person eine Kaffeemaschine aus einem Geschäft im Nindorfer Moorweg. Der bisher unbekannte Dieb flüchtete mit der Kaffeemaschine auf seinem Gepäckträger. Videoaufnahmen wurden gesichert. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Personenbeschreibung:

- Männlich - europäisches Erscheinungsbild - graue/fliederfarbene Jacke - graue Hose - grauer Rucksack - Fahrrad mit Kettenschaltung

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Diebstähle im Supermarkt - Taschendiebe unterwegs

Zu einigen Diebstählen während des Einkaufens kam es im Laufe des 24.01. im Stadtgebiet von Lüneburg.

Am Vormittag entwendeten Unbekannte eine Dokumentenmappe einer 75-Jährigen aus ihrer Handtasche. Diese befand sich zu dem Zeitpunkt beim Einkaufen in einem Geschäft in der Willy-Brandt-Straße. Vermutlich kurz zuvor wurde einem 84-Jährigen Lüneburger die Geldbörse aus dem Einkaufswagen in einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang gerade bei Einkäufen zur Umsicht: "Tragen Sie Ihre Wertsache (am besten) in verschlossenen Innentaschen am Körper!" - So machen Sie es möglichen Dieben schwer."

Lüneburg - Erneut Vandalismus an der Schule - Zeugenhinweise

Zu weiteren Vandalismusvorfällen an einer Schule in der Walter-Böttcher-Straße kam es am Abend des 24.01. zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere der Schule. Innerhalb des Schulgebäudes wurde nach ersten Erkenntnissen erheblich randaliert, dadurch entstand ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es zwischen dem 24.01. und dem 25.01. in unmittelbarer Nähe zu der Schule an einer Ampel in der Dahlenburger Landstraße. Durch Unbekannte wurden mehrere Plastikkappen des grünen Signals zerstört. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amelinghausen - Sachbeschädigung am Rathaus - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen dem 21.01. und dem 24.01. am Rathaus in Amelinghausen in der Lüneburger Straße. Unbekannte beschädigten mehrere Fenster des Rathauses mit einem unbekannten Gegenstand, sodass ein Loch und diverse Kratzer entstanden. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Metall-Doppeltor aus Ausstellungsfläche gestohlen

Ein Metall-Doppeltor vom Ausstellungsgelände eines Baumarktes in der Ordastraße stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 22. und 24.01.22. Die Täter demontierten das Tor und transportierten dieses ab. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Bereits im Dezember wurden Zaunelemente vom Gelände gestohlen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - jugendliche Vandalen in Parkhaus - Feuerlöscher entleert

Einen dort angebrachten Feuerlöscher entleerten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 24.01.22 auf einer Etage im Parkhaus in der Schmiedestraße. Dabei konnten die beiden jugendlichen Vandalen gegen 16:15 Uhr durch eine Zeugin gefilmt werden. Erste Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Jugendlichen verliefen vorerst ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfeeinrichtungen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mehrere Pkw-Spiegel abgetreten

Die Seitenspiegel zweier in der Goethestraße - Ecke Am Stadtgut - abgestellter Pkw Ford und Toyota trat ein 33 Jahre alter Uelzener Mann in den frühen Morgenstunden des 24.01.22 gegen 06:30 Uhr ab und verursachte einen Sachschaden von gut 600 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Mann und meldete den Vorfall der Polizei. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem 33-Jährigen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Focus stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 24.01.22 in der Liebfrauenstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 23:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Darüber hinaus stellten die Beamten im Pkw des Mannes Cannabisrest sowie eine Schreckschusswaffe sicher. Entsprechende Strafverfahren auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Bad Bodenteich - betrunken unterwegs -1,6 Promille - "uneinsichtig"

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Abendstunden des 24.01.22 in der Bodenteicher Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Der Mann leistete im Rahmen der Fahrt zur Blutentnahme Widerstand und bedrohte parallel die Beamten.

Wriedel - Sitzbank und Holztisch sowie Schaukasten und Aschenbecher beschädigt

Eine Sitzbank sowie einen Holztisch beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 21. und 23.01.22 auf dem Gelände der Grundschule Wriedel im Kirchsteig. In den Abendstunden des 24.01.22 beschädigte Unbekannte in der Hauptstraße auch einen Schaukasten sowie einen Aschenbecher. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

