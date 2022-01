Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus - Bewohner leicht verletzt - Feuerwehr Lüneburg in Löscheinsatz ++ schwerer Verkehrsunfall auf der L 232 - Pkws kollidieren ++ Taschendiebe unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus - Bewohner leicht verletzt - Feuerwehr Lüneburg in Löscheinsatz

Zu einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses kam es in den Morgenstunden des 21.01.22 im Schildsteinweg. Aus zunächst ungeklärter Ursache war es gegen 07:30 Uhr zu dem Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss des Hauses gekommen, so dass Flammen aus den Fenstern "schlugen". Alle Bewohner des Gebäudes konnten dieses selbstständig verlassen. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden vorsorglich aufgrund der starken Rauchentwicklung ins Klinikum verbracht. Die Lüneburger Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Löscheinsatz und konnte eine weitere Ausbreitung des Brands verhindern. Neben der brandbetroffenen Wohnung sind auch weitere Wohneinheiten durch das Feuer und den Löscheinsatz bzw. aufgrund des Ausfalls von Strom und Heizung aktuell nicht bewohnbar.

Nach derzeitigen Ermittlungen könnte ein Föhn brandursächlich sein. Die weiteren Ermittlungen auch zu anderen möglichen Brandursachen dauern an. Die brandbetroffene Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 250.000 Euro beziffert.

Tosterglope - schwerer Verkehrsunfall auf der L 232 - Pkws kollidieren

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 21.01.22 auf der Landesstraße 232 zwischen den Ortschaften Tosterglope und Gut Horndorf. Nach ersten Erkenntnissen war ein Fahrer eines Pkw VW Jetta gegen 11:55 Uhr zwischen Dahlenburg und Tosterglope in einer Linkskurve aufgrund Glätte ins Schlingern gekommen, so dass der Pkw sich quer stellte und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 70-Jährigen kollidierte. Beide Fahrer*innen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrskontrolle mit positivem Urintest - Weiterfahrt untersagt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 20.01. gegen 11:15 Uhr in der Horst-Nickel-Straße wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford diesen unter Drogeneinfluss führte. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Opiate. Die Weiterfahrt wurde dem 42-Jährigen untersagt.

Brietlingen - Unter Alkoholeinfluss unterwegs...

Am späten Nachmittag des 20.01. wurde nach einem Zeugenhinweis festgestellt, dass die 45-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai diesen auf der Kreisstraße 1 zwischen Barum und Brietlingen unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 2,9 Promille. Der Führerschein der 45-Jährigen wurde sichergestellt.

Reinstorf, OT. Horndorf - Verkehrsunfall mit Wild - Fahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Dammwild kam es am frühen Abend des 20.01. auf der Bundesstraße 216 zwischen den Ortschaften Horndorf und Bavendorf. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die B216 in Richtung Dahlenburg. Ein Dammwild lief in das Fahrzeug des 36-Jährigen, sodass es auf der Gegenfahrbahn liegen blieb. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda erkannte das auf der Fahrbahn liegende Tier zu spät und fuhr darüber. An beiden Pkw entstand Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Fahrschulgebäude

In ein Gebäude der Fahrschule in der Salzwedeler Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.01.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Bereich des Hinterhofes, gelangten ins Gebäude und durchsuchten die Räume. Es konnte lediglich ein geringer Bargeldbetrag (10 Euro) erbeutet werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow, OT. Güstitz - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 20.01.22 in der Ziegeleistraße. Bei der Kontrolle der Nissan-Fahrerin stellten die Beamten gegen 20:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Die Frau räumte den Konsum ein.

Uelzen

Uelzen/Bienenbüttel/Ebstorf - "Gürteltasche" aus Einkaufstasche gestohlen - Taschendiebe unterwegs

Die Gürteltasche mit Wertgegenständen eines 80-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 20.01.22 in einem Einkaufsmarkt in der Sternstraße. Die Täter nutzten gegen 14:00 Uhr einen günstigen Augenblick und griffen sich aus der am Rollwagen befestigten Einkaufstasche die Gürteltasche. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang gerade bei Einkäufen zur Umsicht: "Tragen Sie Ihre Wertsache (am besten) in verschlossenen Innentaschen am Körper!" - So machen Sie es möglichen Dieben schwer."

Bienenbüttel - Handtasche beim Einkauf gestohlen

Die Handtasche einer Seniorin (älter als 85 Jahre) erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 20.01.22 in einem Einkaufsmarkt in der Ladestraße. Dabei wurden zwischen 10:30 und 11:30 Uhr auch die Brieftasche, Personalpapiere sowie Bargeld erbeutet. Es entstand ein Schaden vom gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Ebstorf - Bargeld aus Geldbörse gestohlen

Während des Einkaufs in einem Discounter in der Georg-Marwede-Straße gelangten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 20.01.22 gegen 14:10 Uhr unbemerkt an die Geldbörse einer 72-Jährigen. Die Täter nahmen das Bargeld aus der Börse und ließen die das Portemonnaie im Discounter zurück. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Suderburg, OT. Hösseringen - mit Transporter verunfallt - "wild ausgewichen!?"

Angeblich einem Stück Rehwild will ein 22 Jahre alter Fahrer eines Transporters Daimler Vito aus Hamburg in den Nachmittagsstunden des 20.01.22 auf dem Ortsverbindungsweg Hösseringen - Landesstraße 281 sein. Das Fahrzeug war mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 16:20 Uhr auf dem Waldweg nach links von der Fahrbahn abgekommen und kippte beim Gegenlenken um. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Bodenteich - "Schmierereien" bei Skaterbahn

Zu diversen Schmierereien von Schriftzügen kam es im Zeitraum vom 27.12. bis 03.01.22 im Bereich der Skaterbahn Burgstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell