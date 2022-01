Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei stellt Täter nach Raub auf Baumarkt auf seiner Flucht - Vorläufige Festnahme ++ Feuer in Werkhalle einer Tischlerei ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Täterhinweise ++ ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.01.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Polizei stellt Täter nach Raub auf Baumarkt auf seiner Flucht - Vorläufige Festnahme

"Blitzschnell" ging es in den Mittagsstunden des 19.01.22 nicht nur bei einem Raub auf einen Baumarkt, sondern auch gleich bei der Festnahme des Täters. Gegen 11:30 Uhr zu einem "schweren Raub" auf einen Baumarkt in der Straße Auf den Blöcken. Eine männliche Person verlangte nach ersten Erkenntnissen von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messer Bargeld aus der Kasse. Der Aufforderung kam die Mitarbeiterin nach und der Täter flüchtete aus dem Markt; konnte jedoch durch Zeugen weiter beobachtet werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 48-jährige Täter durch Kräfte der Polizei Lüneburg und der Bereitschaftspolizei in einem Linienbus festgestellt und dort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Häusliche Gewalt - Wegweisung für mehrere Tage

Zu einer Häuslichen Gewalt kam es am Abend des 18.01. innerhalb einer Wohnung im Stadtteil Kreideberg. Im Rahmen eines Streites schlug ein 28-Jähriger seine Partnerin und beleidigte diese. Aus diesem Grund erhielt der 28-Jährige eine Wegweisung von mehreren Tagen aus der gemeinsamen Wohnung.

Wittorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Täterhinweise

Zu einem Einbruch kam es am 18.01. zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wald. Unbekannte gelangten über eine Terrassentür in das Objekt und dursuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ...

Am Morgen des 18.01. wurden im Bereich der Kreisstraße 37, zwischen Wendisch Evern und Lüneburg, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb von zwei Stunden konnten gut zehn Verstöße festgestellt werden.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - betrunken unterwegs

Einen 44 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Lupo stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 19.01.22 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem Alkoholeinfluss fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,58 Promille. Den Führerschein des Mannes stellte die Polizei im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 38 Jahre alten Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 19.01.22 in der Fritz-Reuter-Straße. Ein durchgeführter Urintest auf Amphetamine verlief gegen 08:45 Uhr positiv, so dass entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

Lübbow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 18.01.22 auf der Bundesstraße 248. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde bei erlaubten 80 km/h mit 104 km/h gemessen.

Uelzen

Himbergen - Feuer in Werkhalle einer Tischlerei - Brandherd im Bereich einer Schleifmaschine - Feuerwehren im Einsatz - Schaden von mehreren zehntausend Euro

Zu einem Brand im Bereich einer Schleifmaschine in der Werkhalle einer Tischlerei in der Wiebeckstraße kam es in den Morgenstunden des 18.01.22. Mehrere Feuerwehren wurden gegen 07:30 Uhr alarmiert und waren im Einsatz. Die Werkstatt sowie angrenzende Gebäudeteile wurden durch den Brand nicht unerheblich verrust, so dass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Zu Personenschäden kam es nicht. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - Pkw-Reifen in Serie zerstochen

Die Reifen von insgesamt sechs in der Dieterichstraße abgestellten Pkw der Marken VW, Opel, Honda und BMW zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 18.01.22. Dabei können Einstichstellen an den verschiedenen Reifen festgestellt werden, so dass die Riefen "Luft ließen". Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen in den Abendstunden des 17.01. nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Geschäftsräume

In Geschäftsräume in einem Gebäude Hasenberg brachen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 14. bis 18.01.22 ein. Dabei schlugen die Täter eine Fensterscheibe eines Nebengebäudes ein und erbeuteten zwei Laptops. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich, OT. Lehmke - Diebstahl einer "Notfallbank"

Eine sogenannte "Notfallbank" wurde durch unbekannte Täter Anfang Januar 2022 entwendet. Die Bank war zwischen den Ortschaften Lehmke und Gr. Pretzier an einem Verbindungsweg aufgestellt. Es handelt sich um eine Kunststoffbank mit der Kennung UE 10-137. Die Bank war mit Metallstäben und Betonklötzen im Erdreich verankert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - "verschluckt" - von der Fahrbahn abgekommen - Pkws touchiert

Nach links von der Fahrbahn kam ein 50 Jahre alter Pkw-Fahrer in den Mittagsstunden des 18.01.22 Am Funkturm ab. Der Mann hatte sich beim Trinken eines Getränks verschluckt und kollidierte mit drei abgestellten/ausgestellten Pkw eines dortigen Autohauses. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

