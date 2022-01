Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15./16.01.22 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 15./16.01.2022 ++

- Landkreis Lüneburg -

Brand auf Schultoilette

Am Freitag, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Berufsbildenden Schule Am Schwalbenberg in Lüneburg aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Toilette. Die Schule wurde vorsorglich evakuiert. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Lüneburg gelöscht werden bevor ein Gebäudeschaden entstehen konnte. Es wurde niemand verletzt.

Häusliche Gewalt

Am Freitag, gegen 12:45 Uhr, kam es in Lüneburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Eine 44-jährige Frau schlug hierbei ihrer 7 Jahre älteren Ex-Partnerin mit der Hand ins Gesicht und hielt sie mehrere Minuten in der gemeinsamen Wohnung fest. Als das Opfer flüchtete, wurde sie von ihrer Ex-Partnerin mit ihrem Pkw verfolgt. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie pustete 2,16 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Verursacherin wurde für 10 Tage aus der Wohnung weggewiesen.

Trinkgelage mit Auseinandersetzung

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, kam es an der St. Johanniskirche in Lüneburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 alkoholisierten Männern. In deren Verlauf schlug ein 36-jähriger Mann einem 21-jährigen mit einer abgebrochenen Flasche ins Gesicht. Das Opfer erlitt Schnittverletzungen und Prellungen. Die beiden Männer hatten zuvor gemeinsam Alkohol konsumiert. Der Streit entwickelte sich, da der 36-jährige versucht hatte das Handy des 21-jährigen zu entwenden. Der Verursacher wurde in Gewahrsam genommen.

Einbrüche

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Großen Bäckerstraße in Lüneburg ein. Der Täter drückte eine Schiebetür auf, durchsuchte den Tresenbereich, entwendete eine geringe Menge Münzgeld und flüchtete.

Am Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, brachen 2 Täter in eine Apotheke in der Feldstraße in Lüneburg ein. Die Täter traten ein Fenster ein, gelangten in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Am Samstag, in der Zeit von 13:20 - 18:30 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses im Hirtenweg in Lüneburg auf. Er betrat diverse Räume und durchwühlte mehrere Schränke. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unbekannt.

Jugendliche nach Sachbeschädigung gestellt

Am Sonntagmorgen, gegen 04 Uhr, warfen mehrere Jugendliche Fensterscheiben eines Gebäudes in der Carl-Gottfried-Scharff-Straße in Lüneburg ein. Im Rahmen der Fahndung wurden 2 Täter aufgegriffen. Die Täter sind 13 und 15 Jahre alt und leben in einer Lüneburger Jugendeinrichtung. Sie wurden ihren Betreuer übergeben.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Betrug durch falsche Polizeibeamte

Ereignisdatum: Fr., 14.01.2022, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, Ereignisort: LK Lüchow-Dannenberg, Kurzsachverhalt: In den Vormittagsstunden des Freitags ist es zu zwei Anrufen im Lüchow-Dannenberger Raum gekommen, in denen sich der Meldende als Polizeibeamter ausgab. In beiden Fällen gab der vermeintliche Polizist mit unterdrückter Rufnummer an, dass die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall in Lüneburg verursacht habe und sie deshalb in Untersuchungshaft sitze. Zwecks Aufbringen einer Kaution sei sie nun kontaktiert worden. Es wurden jeweils Summen von mehreren 10.000 EUR gefordert. Ein 79-jähriger Geschädigter ging auf die Forderung ein und übergab einen mehrstelligen Betrag an eine Person in Lüneburg, nachdem die Übergabe mit dieser vereinbart wurde. Erst später zweifelte der Geschädigte bezüglich der Glaubhaftigkeit und kontaktierte die "richtige" Polizei. Es ist davon auszugehen, dass weitere Anrufe im hiesigen Bereich folgen könnten.

Sachbeschädigung

Ereignisdatum: Mi., 12.01.2022, 00:00 Uhr - Do., 13.01.2022, 15:00 Uhr, Ereignisort: 29494 Trebel, Kurzsachverhalt: Unbekannte Täter beschädigen eine Eingangstür eines Containers der Grundschule Trebel, der als Schulraum genutzt wird. Es entstand ein Schaden von geschätzt 200 EUR

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ereignisdatum: Fr., 14.01.2022, 15:20 Uhr, Ereignisort: 29459 Clenze, zwischen L 261 und Gistenbeck, Kurzsachverhalt: Im Bereich Gistenbeck ist ein VW Caddy angehalten und kontrolliert worden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer aus dem Einzugsgebiet Hannover nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ereignisdatum: So., 16.01.2022 00:20 Uhr - So., 16.01.2022, 00:25 Uhr, Ereignisort: 19273 Neuhaus, An der Krainke Kurzsachverhalt: Unbekannte Täter versuchten mittels Aufhebeln in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Dabei wurden sie durch einen Anwohner entdeckt und angesprochen. Diese ergriffen im weiteren Verlauf die Flucht und konnten durch die alarmierte Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Fahren unter Beeinflussung von Btm

Ereignisdatum: Sa., 15.01.2022, 13:50 Uhr, Ereignisort: 29497 Woltersdorf, Ziegeleistraße, Kurzsachverhalt: Ein 38-jähriger aus der SG Gartow wurde in Woltersdorf durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser seinen Pkw Mercedes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv für den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Erwerb und Besitz von Btm wurde eingeleitet.

- Landkreis Uelzen -

Verkehrsunfallflucht in Uelzen

Am Samstag, 15.01.2022, gegen 20:15 Uhr ist es im Bereich der Nordallee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei ist ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen einen geparkten PKW gefahren und hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Schnell konnte durch die Polizei ein möglicher Verursacher ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am Freitag, 14.01.2022, in den frühen Abendstunden ein Fahrzeugführer im Stadtgebiet Uelzen kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Handfeste Auseinandersetzung

Zu körperlichen Auseinandersetzungen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Uelzener Stadtgebiet gekommen. Zunächst sind fünf Personen in einen Streit geraten. In dessen Verlauf hat eine männliche Person mehrfach mit der Faust auf das ebenfalls männliche Opfer eingeschlagen. Kurze Zeit später wird derselbe Verursacher erneut in eine Auseinandersetzung mit den zuvor beteiligten Personen verwickelt. Um sich zu Wehr zu setzen, wirft dieser ein Fahrrad auf die Angreifer. Es werden mehrere Strafanzeigen gefertigt und Platzverweise ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell