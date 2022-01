Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbrüche in Mehrfamilienhäuser ++ Adendorf - Unfallflucht auf einem Parkplatz ++ Neu Darchau - Diebstahl aus einer Werkstatt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 18.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb versucht Zigaretten zu entwenden

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 17.01. gegen 12:30 Uhr in einem Geschäft in der Bleckeder Landstraße. Ein 19-Jähriger versuchte im Kassenbereich mehrere Zigarettenpackungen einzustecken. Hierbei wurde er durch den Ladendetektiv beobachtet und an der Kasse angesprochen. Der Wert des Diebesgutes lag bei mehr als 100 Euro. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Vögelsen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es am 17.01. zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Mohnweg. Unbekannte gelangten über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses in das Objekt. Durch diese wurde unter anderem Schmuck entwendet. Eine Spurensicherung im Objekt wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zeugenhinweise

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es im Laufe des 17.01. im Stadtgebiet Lüneburg. In der Halleschen Straße gelangten Unbekannte über einen Balkon in eine dortige Wohnung. Aus dem Objekt wurden Elektronikartikel entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 17.01. zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr in der Salzwedeler Straße. Unbekannte gelangten vermutlich erneut über einen Balkon in eine Wohnung. Auch hier wurden diverse Elektronikartikel entwendet. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Unfallflucht auf einem Parkplatz - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Morgen des 17.01. gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Amselweg. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den auf dem Parkplatz geparkten Pkw Cevrolet Spark und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Diebstahl aus einer Werkstatt - Zeugenhinweise

Unbekannte entwendeten in der Nacht zwischen dem 17.01. und dem 18.01. aus einer Werkstatt in der Elbuferstraße diverse elektronische Gegenstände. Unter anderem wurden dort gelagerte Motorsägen entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Gegenstände zu einem nahegelegenen Restaurant Parkplatz verbracht und von dort in ein bisher unbekanntes Fahrzeug geladen. Der Sachschaden liegt bei einigen tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Uelzen

Wriedel - Sachbeschädigung am Naturbad - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung am Naturbad kam es zwischen dem 16.01. und dem 17.01. in der Heinrichstraße. Unbekannte beschädigten insgesamt drei doppelverglaste Fensterscheiben. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell