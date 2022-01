Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Versuchter Diebstahl eines Pedelecs ++ Brietlingen - Diebstahl aus Einfamilienhaus - Polizei gibt Hinweise ++ Bad Bodenteich, OT. Reinstorf - auf eisglatter Fahrbahn verunfallt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 20.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Diebstahl eines Pedelecs - Täter wenden Gewalt an

Zu einem Räuberischen Diebstahl eines Pedelecs kam es am Abend des 19.01. gegen 21:45 Uhr am Fahrradparkhaus am Bahnhof in der Bahnhofstraße. Zwei bisher unbekannte Täter versuchten nach ersten Erkenntnissen das Schloss eines Pedelecs zu öffnen, um dieses zu entwenden. Ein 22-jähriger Zeuge hielt das Rad fest, um einen Diebstahl zu verhindern. Daraufhin wurde er durch die beiden Fahrraddiebe unter anderem geschlagen. Der 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss ohne Beute. Das Pedelec der Marke Cube, dessen Geschädigter aktuell noch unbekannt ist, wurde durch die Polizei sichergestellt.

Personenbeschreibung der beiden Täter:

- Ca. 170cm - männlich - südeuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Kleidung - dunkler Schal - dunkle Mütze - beide sprachen hochdeutsch - ein Täter hatte schwarze, schulterlange Haare

Wer Hinweise zu den Personen geben kann oder sein Pedelec aus dem Fahrradparkhaus vermisst, meldet sich bitte bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215.

Embsen - Häusliche Gewalt in der Familie - Wegweisung erhalten

Zu einer Häuslichen Gewalt kam es am Abend des 19.01. Ein 34-Jähriger wurde nach ersten Erkenntnissen handgreiflich nachdem seine Eltern ihm die Aushändigung von Geld verweigerten. Zunächst beschädigte er einige Gegenstände in der Wohnung schlug dann seinen Vater. Der 34-Jährige erhielt aus diesem Grund für 14 Tage eine Wegweisung aus der Wohnung.

Bleckede - Diebstahl aus einem Rucksack - Geldbörse entwendet

Am frühen Abend des 19.01. wurde einer 57-Jährigen beim Einkaufen in einem Supermarkt im Nindorfer Moorweg aus ihrem geschlossenen Rucksack die Geldbörse entwendet. Ein bisher unbekannter Täter öffnete vermutlich unbemerkt den Reißverschluss des Rucksacks und entnahm die Geldbörse. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Brietlingen - Diebstahl aus Einfamilienhaus - Polizei gibt Hinweise

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Reh kam es am 19.01. zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr. Bisher Unbekannte gelangten über eine Terrassentür in das Haus und durchwühlten dies nach Wertgegenständen. Unter anderem erbeuteten die Täter Schmuck. Der Sachschaden liegt bei einigen tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

In dem Zusammenhang gibt die Polizei einige Ratschläge speziell an Bewohner von Mietobjekten. Überprüfen Sie auch Ihr eigenes Verhalten und beachten Sie folgende Hinweise:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

- Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass ihre Wohnung von außen bewohnt wirkt. Dies kann durch Beleuchtung, z. B. gesteuert durch eine Zeitschaltuhr oder smarte Produkte, wie Lampen und Leuchtmittel, erreicht werden.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Einbruchschutz steht das Präventionsteam der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen unter der Tel. 04131-83062309 zur Verfügung.

Lüneburg - Versuchter Betrug "Falscher Polizeibeamter" - 91-Jähriger reagiert vorbildlich

Einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhielt ein 91-jähriger Lüneburger am Nachmittag des 19.01. Durch die Betrüger wurde mitgeteilt, dass es im Nachbarhaus zu einem Einbruch gekommen sei und die Täter nun auch bei dem 91-Jährigen einbrechen wollen. Aus diesem Grund wurden Abfragen zum Bankkonto und des Kontostandes getätigt. Der 91-Jährige erkannte den Betrugsversuch am Telefon und gab keine persönlichen Daten preis.

Lüneburg - Sachbeschädigung endet in der Zelle

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Abend des 19.01. in der Papenstraße. Ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 22-Jähriger wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Fenster im Erdgeschoss eines Gebäudes mit der Hand einschlug. Im Rahmen einer Fahndung wurde der 22-Jährige durch die Polizei angetroffen. Dieser fiel bereits zuvor aufgrund aggressiven Verhaltens auf, da er eine Glasflasche während eines Streites an einer Hauswand zerschlug. Aus diesem Grund verbrachte er die Nacht in der Zelle.

Lüneburg/Adendorf - Die Polizei kontrolliert...- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Im Laufe des 19.01. führte die Polizei Kontrollen bezüglich Fahrzeugtuning durch. Hierbei konnte ein Pkw VW Golf am Handwerkerplatz angetroffen werden, welcher diverse Umbauten vorwies, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei einem Pkw Bmw in Adendorf konnten nicht eingetragene Distanzscheiben festgestellt werden, sodass ebenfalls die Betriebserlaubnis erloschen war.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am 19.01. gegen 11:45 Uhr wurde ein 69-Jähriger Fahrer eines Pedelec leicht verletzt. Die 72-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai befuhr die Konrad-Zuse-Allee und beabsichtigte in die Marie-Curie-Straße einzubiegen. Der in gleiche Richtung fahrende 69-Pedelec-Fahrer erkannte, aufgrund des nicht eingeschalteten Fahrtrichtungsanzeigers, das beabsichtigte Abbiegen nicht und überholte den Pkw Hyundai. Die 72-Jährige fuhr daraufhin an und übersah des Pedelec-Fahrer, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Lüneburg - Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht - Fahrer gestellt

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 19.01. gegen 14:00 Uhr in der Stresemannstraße Ecke Wilschenbrucher Weg. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw VW übersah beim Abbiegen in die Stresemannstraße den bevorrechtigten 26-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Ford. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei der VW-Fahrer flüchtete. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 84-Jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW angetroffen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Lüneburg - Sachbeschädigung am Pkw - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Mercedes Vito kam es in der Nacht vom 19.01. auf den 20.01. in der Straße Breite Wiese. Bisher Unbekannte zerkratzten nach ersten Erkenntnissen mit einem unbekannten Gegenstand den Pkw auf der linken und rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - mit entgegenkommenden Pkw kollidiert - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 19.01.22 auf der Kreisstraße 8. Eine 69 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai war gegen 13:50 Uhr auf der Kreisstraße von Mützingen in Richtung Sallahn unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Fiat eines 46-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Dannenberg - "plötzlich auf Fahrbahn" - vom Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 19.01.22 in der Gartower Straße. Der junge Mann war gegen 15 Uhr in Höhe des Fußgängerüberwegs vom Gehweg mit Fahrradfreigabe auf die Fahrbahn gefahren, um diese zu queren und wurde dabei von dem Pkw Skoda einer 69-Jährigen erfasst. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Neu Darchau - weitere Diebstähle von Werkzeugen

Im Zeitraum vom 14. bis 18.01.21 kam es zu weiteren Einbrüchen in Scheunen/Garagen im Bereich Neu Darchau. Dabei wurde aus einer Scheune ein Aufsitzrasenmäher Husqvarna gestohlen. In zwei weiteren Garagen konnten die Täter nichts erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "gewürgt" vs. "geschlagen"

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 34-Jährigen sowie einen 28-Jährigen nach einem Vorfall in einem Flur eines Wohnhauses in der Holdenstedter Straße. Der 34-Jährige war dem Jüngeren "an die Gurgel gegangen", so dass dieser sich wehrte und den 28-Jährigen schlug, so dass der 34-Jährige einen Zahn verlor. Die Männer standen unter Alkoholeinfluss.

Uelzen - Lebensmittel geklaut

Gegen ein 15-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahl. Der Jugendliche wollte in den Mittagsstunden des 19.01.22 in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße Lebensmittel mitgehen lassen, wurde dabei gegen 13:00 Uhr jedoch durch einen Detektiv ertappt.

Uelzen, OT. Holdenstedt - ... Polizei kontrolliert Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Zum wiederholten Male kontrollierte die Polizei Suderburg auf der Bundesstraße 4 im Bereich Holdenstedt - Suderburger Kreisverkehr - das dortige Überholverbot. In den Morgenstunden des 19.01.21 ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße von Verkehrsteilnehmern (alle nicht aus der Region). Weitere Kontrollen folgen ...

Römstedt/Bad Bevensen - beim Überholen verunfallt

Im Rahmen eines Überholvorgangs verunfallte ein 35 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den Morgenstunden des 20.01.22 auf der Landesstraße 253 im Bereich Römstedt. Der Mann aus der Region hatte gegen 08:20 Uhr bei schlechten Wetterverhältnissen (winterglatte Fahrbahn) zum Überholen eines anderen Pkw angesetzt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er einen Leitpfahl und kam an einem Baum zum Stehen. Er wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Bad Bodenteich, OT. Reinstorf - auf eisglatter Fahrbahn verunfallt - leicht verletzt

Auf eisglatter Fahrbahn verunfallte eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Subaru in den Morgenstunden des 20.01.22 auf der Landesstraße 265 im Bereich Lüder - Reinstorf - Bokel. Die junge Frau war gegen 08:45 Uhr alleinbeteiligt aufgrund nicht-angepasster Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dort mit einem Baum. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Der PKW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Molzen - Jugendliche stürzt mit Motorroller bei winterglatter Fahrbahn

Ebenfalls mit der Witter zu "kämpfen" hatte eine 16 Jahre alte Motorroller-Fahrerin in den Morgenstunden des 20.01.22 auf der Kreisstraße zwischen Uelzen und Molzen. Die Jugendliche war gegen 07:30 Uhr aufgrund der winterglatten Fahrbahn gestürzt und verletzte sich dabei am Knie. Sie wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in das Helios Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand Sachschaden.

Uelzen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Morgen des 20.01. gegen 06:000 Uhr im Hammersteinkreisverkehr an der Ripdorfer Straße wurde eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Die 38-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren, übersah jedoch die von links kommende und bevorrechtigte 58-jährige Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1300 Euro.

