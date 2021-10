Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 24.10.21

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Mit falschen Kennzeichen zur Polizei gefahren - Langenselbold

Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, erschien ein Beschuldigter auf der Wache der Polizeiautobahnstation Langenselbold zur Vernehmung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er derzeit kein Fahrzeug fahren darf, ließ er sich von einem Bekannten chauffieren. Die Beamten staunten allerdings nicht schlecht, als sie die Daten des 47-jährigen Fahrers aus Schwallbach im Taunus überprüften. Dieser war zwar im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, allerdings gab das Auto Grund für Beanstandungen. An dem weißen Renault-Kleinlaster waren Kennzeichen aus dem Main-Spessart-Kreis angebracht, die für den benutzten Transporter mit Pritsche nicht zugelassen waren. Auf den hilfsbereiten Chauffeur kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. Da außerdem die Besitzverhältnisse des Fahrzeuges Fragen offen ließen, wurde es bis zur Klärung der Eigentumsrechte sichergestellt. Beide Personen mussten nach den polizeilichen Maßnahmen den Weg nach Hause mit einem Taxi antreten, die Ermittlungen dauern an.

Sehr hoher Schaden bei Unfall mit Wildschweinen auf der Autobahn

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, fuhr ein 49-jähriger aus Hofbieber in der Rhön mit einem neuen grauen Audi E-Tron GT auf der Autobahn 45 in Richtung Frankfurt auf der linken Fahrspur. Kurz vor der Anschlussstelle Langenselbold West liefen zwei Wildschweine über die Autobahn, die von dem über 500 PS-starken Fahrzeug erfasst und getötet wurden. Das hochwertige Auto, das einen Wert von über 100.000 Euro hat, wurde bei der Kollision ebenfalls stark beschädigt, es ist nach der ersten Begutachtung von einem Totalschaden auszugehen. Der Fahrer blieb unverletzt, andere Fahrzeuge konnten glücklicherweise rechtzeitig ausweichen, so dass keine weiteren Schäden zu beklagen waren. Für die Unfallaufnahme und Bergung kam es zu kurzfristigen Behinderungen auf der Autobahn.

Offenbach am Main, 24.10.21, Müller, PvD

