Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Seniorin vertreibt Langfinger * Unfallflucht * Unzulässige Lichtleiste am Auto * Seniorin um ihr Erspartes gebracht

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Seniorin vertreibt Langfinger und holt sich ihr Bargeld zurück - Mühlheim

(lei) Ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild hatte es am Donnerstagmorgen beinahe geschafft, einer Seniorin Bargeld abzuluchsen. Der 45 bis 50 Jahre alte Unbekannte mit (Fast-)Glatze fragte die 75-Jährige gegen 9.45 Uhr im Bereich des Friedhofs (Bieberer Straße), ob diese ihm ein zwei Eurostück wechseln könne und griff dabei selbst in ihr Portemonnaie. Dabei entnahm er zunächst ein paar Scheine, was die betagte Dame jedoch bemerkte und vehement unter Drohung mit der Polizei sofort ihr Geld zurückforderte. Offenbar verblüfft warf der Langfinger das Geld auf den Boden und flüchtete in unbekannte Richtung. Er war mit einer Jacke sowie Pullover gekleidet und trug gepflegte Turnschuhe. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Nummer 06108 6000-0 entgegen.

2. Unfallflucht: 14.000 Euro Schaden an zwei Autos - Hainburg

(lei) Zwei geparkte schwarze BMW, auf der linken Seite jeweils völlig verschrammt und verkratzt, Schaden etwa 14.000 Euro, das Ganze geschehen am Mittwoch in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15 Uhr in der Dieselstraße: Wer ist der Verursacher dieser Unfallflucht? Das fragt die Polizei, die nun Zeugen des Vorfalls sucht. Die beiden Autos vom Typ 1er und 3er standen in Höhe der Hausnummer 6, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem wohl größeren Gefährt an den beiden Wagen entlang schrammte. Aufgrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse könnte ein Lkw, möglicherweise ein Autotransporter, den Schaden verursacht haben. Die Ermittlungen hierzu laufen derzeit. Zeugen werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtspezialisten zu melden (06183 91155-0).

Bereich Main-Kinzig

1. Unzulässige Lichtleiste musste wieder abgeschraubt werden - Autobahn 45/ Langen-Bergheim

(lei) Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, sind ausreichende und gut funktionierende Beleuchtungseinrichtungen wichtiger denn je, so der regelmäßige Appell der Polizei mit Beginn der einsetzenden dunklen Jahreszeit. Doch was die Ordnungshüter am Donnerstagnachmittag am Golf eines 20-Jährigen feststellten, war des Guten zu viel. Eine Streife der Autobahnpolizei Langenselbold stellte gegen 17 Uhr auf der Autobahn 45 einen VW fest, der an der Front eine auffällige Lichtleiste Marke Eigenbau montiert hatte. Die Beamten lotsten den Mann aus Wölfersheim folglich auf die Rastanlage Langen-Bergheim und stellten bei der anschließenden Kontrolle schnell fest, dass die Lichtleiste nicht nur unzulässig, sondern auch gefährlich ist: Neben der Tatsache, dass das Licht selbst bei Tageslicht erheblich blendet, bestand an den ungeschützten scharfen Metallkanten, auf denen das Modul befestigt war, zudem erhöhte Verletzungsgefahr, so das Urteil der Streife. Folge: Betriebserlaubnis erloschen, Untersagung der Weiterfahrt, Sicherstellung der Lichtleiste. Der junge Mann zeigte sich zwar einsichtig, dennoch muss er nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizei)

2. Vorsicht vor Telefonbetrügern! 83-Jährige um ihr Erspartes gebracht - Bad Orb

(as) Betrüger haben am Donnerstagnachmittag in Bad Orb eine Rentnerin um ihr Erspartes gebracht. Die 83-Jährige erhielt bereits seit dem 14.10.2021 Anrufe von einer männlichen Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser gab an, dass bei einem Raubüberfall ein Zettel mit dem Namen der Frau aufgefunden wurde. Ihr Geld und ihre Wertgegenstände müssten gesichert werden. Anschließend wurde die Seniorin dazu aufgefordert, diese Gegenstände in einer Mülltonne vor ihrem Haus abzulegen. Es erfolgten mehrmals täglich bis zum 21.10.2021 Anrufe mit anschließenden Forderungen. Die Dame legte insgesamt dreimal Gelder und Goldmünzen ab. Erst gestern kam dieses Vergehen der 83-Jährigen komisch vor. Sie informierte ihre Bekannte, welche die Polizei über den Sachverhalt informierte. Durch eine Zeugin konnte der Abholer als 1,70 Meter groß, schlank mit schwarzer Jogginghose und Jacke beschrieben werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie nie am Telefon nach Wertsachen fragt oder auffordert, diese an der Haustür herauszugeben beziehungsweise irgendwo zu hinterlegen. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonanten aufmerksam machen. Die Kripo rät deshalb, legen Sie auf und melden Sie den Vorfall der Polizei.

Offenbach, 22.10.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell