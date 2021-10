Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: KOMPASS: Siegelverleihung an Stadt Maintal - Einladung an die Medienvertreter

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Einladung an die Medienvertreter

KOMPASS: Siegelverleihung an Stadt Maintal

(fg) Innenminister Peter Beuth verleiht am 28. Oktober im Rahmen des KOMPASS-Programmes (KommunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes Hessen das Sicherheitssiegel an die Stadt Maintal.

Die Stadt Maintal, eine der vier KOMPASS-Modell-Kommunen in Hessen, bekommt das Sicherheitssiegel nun als Würdigung für das besondere Engagement in der kommunalen Kriminalprävention überreicht. Ziel der Sicherheitsinitiative ist es, durch eine noch engere Zusammenarbeit kommunaler Partner und der hessischen Polizei für mehr Sicherheit vor Ort zu sorgen. Eberhard Möller, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südosthessen, wird im Rahmen der Verleihung über die Sicherheitslage vor Ort sowie erfolgte Präventionsschritte im Rahmen von KOMPASS in Maintal informieren.

Die Veranstaltung, an der Bürgermeisterin Monika Böttcher offiziell das Sicherheitssiegel für die Stadt Maintal von Innenminister Peter Beuth entgegennimmt, findet am

Donnerstag, 28. Oktober, von 16.30 bis 17.15 Uhr, im Rathaus der Stadt Maintal (Sitzungssaal), Klosterhofstraße 4-6 in 63477 Maintal

statt.

Hierzu laden wir interessierte Medienvertreter herzlich ein. Die Stadt Maintal weist als Veranstalter auf die bestehenden Hygienevorschriften (3G) hin.

Wir bitten um namentliche Anmeldungen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen per Mail unter pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de oder der Telefonnummer 069 8098-1210.

Offenbach, 22.10.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell