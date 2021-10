Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Verstöße bei Beleuchtungskontrolle * Videoüberwachung überführt Tankstellen-Einbrecher * Sittenstrolch zeigt sich * Brände *

Bereich Offenbach

1. Etliche Verstöße bei Beleuchtungskontrolle - Offenbach

(lei) Eine Beanstandungsquote von über 80 Prozent stellten die Beamten der Verkehrsinspektion bei einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochabend in der Bieberer Straße fest. Schwerpunkt der Kontrollaktion neben dem Stadion war die Überprüfung der ordnungsgemäßen Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge. In der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr nahmen die Ordnungshüter insgesamt 29 Fahrzeuge näher unter die Lupe; Ergebnis: 24 Beanstandungen, sprich nur jedes fünfte Fahrzeug war mängelfrei. Neben defekten Leuchten förderten die Kontrollen auch andere Verstöße zutage: Beispielsweise war ein Fahrzeugführer offenbar nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins, zudem hatte er die Rücklichter mit einer Folie beklebt. Er muss sich nun wegen mehrerer Zuwiderhandlungen verantworten, unter anderem einem Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. "Gerade jetzt, wo die Dunkelheit abends wieder früher einsetzt und morgens länger andauert, sind funktionierende Scheinwerfer, Blinker oder auch Nebelleuchten umso wichtiger", so der eindringliche Appell der Beamten an die Autofahrer an dem Abend.

2. Nach Einbruch in Tankstelle: Videoaufnahmen überführen 23-Jährigen - Dreieich/Sprendlingen

(as) Ein junger Mann ist nach einem Einbruch in einer Tankstelle am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr vorläufig festgenommen worden. Die Polizei wurde durch einen Einbruchmelder alarmiert und entsendete mehrere Streifen in den Kurt-Schumacher-Ring 138. Vor Ort stellten die Beamten zerstörte die Glaseingangstür im Eingangsbereich fest. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe angehalten werden. Ein Abgleich mit der Videoaufzeichnung der Tankstelle erhärtete die Tatbeteiligung des 23-Jährigen. Laut Videoaufzeichnungen hatte die darauf ersichtliche Person das Tankstellengelände betreten und mittels Pflastersteinen die Glasschiebetüren beworfen. Da das Glas der Tür nicht zerbrach, stemmte sich die Person mehrfach gegen die Schiebetür, welche dann aus der Laufschiene sprang. Durch einen Spalt gelangte die Person in den Verkaufsraum und entwendete eine Getränkedose aus dem Kühlregal. Der Dreieicher muss sich nun wegen Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

3. Brand mit hohem Sachschaden - Seligenstadt/Froschhausen

(ar) Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Keplerstraße verursachte am späten Mittwochabend, gegen 23 Uhr, Sachschaden von etwa 130.000 Euro. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich ein Mann auf dem Dach des Gebäudes. Der 41-Jährige konnte durch die eingesetzten Kräfte gerettet werden, die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Feuer jedoch niemand. Die Brandursache ist derzeit noch weitgehend unklar, die Ermittler gehen jedoch Hinweisen auf eine vorsätzliche Brandstiftung nach und prüfen dabei auch, inwieweit der 41-Jährige mit der Brandentstehung in Verbindung steht. Die Ermittlungen dauern an.

4. Mann zeigte sein Glied einer Frau - Zeugensuche - Dietzenbach

(as) Am Mittwochmorgen zeigte ein Exhibitionist einer 21-Jährigen gegen 6.15 Uhr sein Glied. Der etwa 1,80 Meter große Mann stand zunächst in der Nibelungenstraße zwischen der Hausnummer 24 und 26 gebückt hinter einem Auto. Als die junge Frau an dem etwa 35 Jahre alten Mann vorbeilief, ging er auf sie zu, manipulierte mit seiner Hand an seinem Geschlechtsteil und stöhnte auf. Die Geschädigte erschrak sich und rannte schreiend davon. Der 35-Jährige war mit einer blau-türkis-farbenen Outdoorjacke mit orangefarbenem Innenfutter bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Verletzte bei Brand - Birstein

(lei) Eine 56-jährige Frau und ein 48 Jahre alter Mann sind am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.20 Uhr, bei einem Zimmerbrand im Maiweg verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die beiden sowie zwei weitere Bewohner konnten den betroffenen Anbau des freistehenden Wohnhauses noch selbstständig verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Das Feuer, das nach ersten Schätzungen etwa 60.000 Euro Sachschaden anrichtete, brach offenbar im Dachgeschoss aus. Die Brandursache wird nun durch die Kripo in Gelnhausen untersucht. Die Ermittler gehen dabei auch ersten Hinweisen auf einen möglichen technischen Defekt nach.

