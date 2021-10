Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessene Maske führt zu 17 Tagen Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 23-Jährige

Bitterfeld (ots)

Am Sonntag, den 17. Oktober 2021, gegen 12:30 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei eine 23-Jährige im Bahnhof Bitterfeld ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz an. Der Aufforderung der Beamten, einen solchen zu tragen, konnte die junge Frau nicht nachkommen, da sie keinen Mund-Nasen-Schutz mit sich führte. Daraufhin stellten die Bundespolizisten der Deutschen eine Maske zur Verfügung. Die sich anschließende Kontrolle der Personalien der Frau und einer Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass sie bereits seit Juni dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde. Grundlage hierfür ist ein Strafbefehl des Amtsgerichts Wolfsburg vom Oktober 2019. Demnach wurde die 23-Jährige wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Die Frau hatte nur einen Teil der Geldstrafe beglichen und sich auch dem Strafantritt nicht gestellt. Somit waren noch 510 Euro zu zahlen oder 17 Tage im Gefängnis zu verbringen. Die Bundespolizisten nahmen die Gesuchte daraufhin fest. Da sie die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

