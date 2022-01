Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lkw brennt komplett aus - Feuerwehr im Löscheinsatz - technische Ursache wahrscheinlich - mehr als 100.000 Euro Sachschaden ++ Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt ++ ...

Lüneburg (ots)

Presse - 26.01.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Am Morgen des 25.01. gegen 09:30 Uhr kam es in der Soltauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung Hasenburger Berg übersah eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Ford den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 1100 Euro.

Reppenstedt - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am 25.01. gegen 17:00 Uhr in der Dachtmisser Straße wurde eine 21-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan befuhr die Dachtmisser Straße in Richtung Ortsausgang. Beim Abbiegen nach links in die Ostlandstraße übersah er die bevorrechtigte 21-jährige Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 26.01.22 auf der Bundesstraße 248 - Ziegeleistraße. Dort waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Lkw brennt komplett aus - Feuerwehr im Löscheinsatz - technische Ursache wahrscheinlich - mehr als 100.000 Euro Sachschaden

Zu einem Vollbrand eines Lkw/Sattelschlepper Daimler kam es in den Morgenstunden des 26.01.22 auf einem Parkplatz in der Fischerhofstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 61-Jährige Fahrer des Sattelschleppers gegen 05:00 Uhr sein Fahrzeug nach einer Lenk-/Ruhezeit gestartet und "technisch in Augenschein genommen" (war ausgestiegen). Parallel entstand im Bereich des Führerhauses ein Brand, der auf das gesamte Fahrzeug übergriff. Die Uelzener Feuerwehr war im Löscheinsatz. Auch der mit Matratzen beladene Anhänger brannte komplett aus, so dass ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bienenbüttel - Einbruch beim Bauhof und Firma - Werkzeug erbeutet

In das Gebäude des Gemeinde-Bauhofs Am Klaepenberg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 24. auf den 25.01.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und erbeuteten diverse Werkzeuge, die sie abtransportierten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Auch in einem angrenzenden Firmengelände brachen die Täter in der Nacht ein. Hier wurde der Drahtzaun aufgeschnitten sowie ein Container aufgebrochen. Gestohlen wurden drei Erdbohrgeräte sowie eine sog. Erdrakete mit Zubehör. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 14.10.21 in der Nordallee. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi war gegen 15:40 Uhr in Fahrtrichtung Kreisverkehr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Ford Ka einer 20-Jährigen aufgefahren, so dass dieser auf einen stehenden Pkw Audi eines 58-Jährigen geschoben wurde. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.500 Euro.

