Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg, OT. Häcklingen - Gartenhecke brennt - Zeugenhinweise ++ Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Zeugen gesucht ++ Bad Bevensen - Unbekannte beschädigen diverse Pkw ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 31.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Fensterscheibe eingeschlagen - Zeugenhinweise

Am Abend des 30.01. gegen 21:00 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Person eine Fensterscheibe einer Schule in der Thorner Straße mit einem Gegenstand eingeschlagen. Hierbei wurde die Person durch Zeugen beobachtet und angesprochen. Diese floh daraufhin auf einem Fahrrad über den dortigen Sportplatz. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Westergellersen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zwischen dem 27.01. und dem 29.01. kam es im Haselmausweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte gelangten über die Terrassentür in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Adendorf - Feuer auf einem Balkon - Keine Verletzten

Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Morgen des 30.01. gegen 06:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Neuen Straße. Vermutlich aufgrund einer zuvor gerauchten Zigarette einer Bewohnerin geriet der Balkon einer Wohnung aufgrund von Funkenflug in Brand. Die Feuerwehren Adendorf und Erbstorf waren im Löscheinsatz. Es entstand ein Gebäudeschaden von gut 20.000 Euro.

Lüneburg, OT. Häcklingen - Gartenhecke brennt - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 31.01. gegen 01:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in der Straße Am Bäckfeld in Brand. Die in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle gelegene Hecke wurde durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag, 25.01., kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Sültenweg Ecke Bögelstraße. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw BMW beabsichtigte von der Bögelstraße nach links in den Sültenweg abzubiegen. Eine bisher unbekannte weibliche Radfahrerin kam zeitgleich aus dem Sültenweg und touchierte mit ihrem Fahrrad den Pkw BMW. In der Folge stürzte die Radfahrerin und verletzte sich vermutlich leicht. Sie lehnte jedoch Hilfe ab und entfernte sich kurzzeitig danach mit ihrem Fahrrad. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Radfahrerin soll vermutlich zwischen 65 und 70 Jahre alt gewesen sein. Zudem habe ein weiterer bisher unbekannter Zeuge den Unfall vor Ort beobachtet.

Mögliche Zeugen bzw. die beteiligte Radfahrerin werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, zu melden.

Barendorf - Diebstähle von Fallrohrzubehör - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl von mehreren Zubehörteilen von Kupferfallrohren kam es zwischen dem 30.01. und dem 31.01. an einem Kindergarten in der Schulstraße. Unbekannte entwendeten die Teile und beschädigten zudem diverse Bewegungsmelder. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Hohnstorf - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet - Zeugenhinweise

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es zwischen dem 29.01. und dem 31.01. unter anderem in der Schulstraße und im Reiherstieg. Unbekannte zerstörten Scheiben von Schaukästen und rissen zudem einen Absperrpoller aus der Verankerung. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Vögelsen - Pkw mit Gewalt beschädigt - Zeugenhinweise

Zu zwei Sachbeschädigungen kam es zwischen dem 29.01. und dem 31.01. im Friedhofsweg. Unbekannte beschädigten unter anderem die Außenspiegel zweier geparkter Pkw (VW und Audi). Der Sachschaden an den beiden Pkw beträgt gut 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Damnatz - Pkw brennt vollständig aus

Am Abend des 30.01. geriet ein geparkter Pkw in der Straße Achter Höfe aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer auf einen weiteren ebenfalls geparkten Pkw über. Die beiden Fahrzeuge brannten vollständig aus. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung nahmen ein nebenstehendes Gebäude und zwei weitere Pkw ebenfalls leichten Sachschaden. Die Schadenshöhe liegt bei mehr als 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Woltersdorf - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Am späten Abend des 30.01. kam es auf der Bundesstraße 493 im Bereich Woltersdorf zu einem Verkehrsunfall. Der 83-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr nach ersten Erkenntnissen die B493 von Lüchow in Richtung Gartow. In einer Rechtskurve kam der 83-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, sodass dieser im Straßengraben mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Uelzen

Bad Bevensen - Carport brennt nieder - Keine Verletzten

Zu einem Brand kam es am Morgen des 30.01. in der Straße Am Weinberg. Ein Carport zwischen zwei Reihenhäusern geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Carport wurde durch den Brand zerstört. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort. An den beiden Wohnhäusern entstand ein leichter Gebäudeschaden. Der Sachschaden liegt bei mehr als 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bad Bevensen - Unbekannte beschädigen diverse Pkw - Zeugenhinweise

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Nacht vom 29.01. auf den 30.01. in Bad Bevensen. Unbekannte beschädigten unter anderem in der Medinger Straße, im Schwarzen Weg und in der Straße Medinger Feld mehrere geparkte Pkw, indem die Außenspiegel abgetreten wurden. Es wurden mindestens sieben Pkw beschädigt, sodass der Sachschaden bei mehreren tausend Euro liegt.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Uelzen - Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 29.01. und dem 30.01. wurde die Windschutzscheibe eines Pkw Renault Twingo in der Südstraße durch Unbekannte beschädigt. Die Scheibe wies unter anderem zwei große Löcher und Risse auf. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell