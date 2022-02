Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Windböe" erfasst Anhänger - mit Gegenverkehr kollidiert ++ Kontrolle auf Schulgelände - Betäubungsmittel aufgefunden ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten unerkannt - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.02.2022

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl während des Einkaufens

Zu einem Diebstahl kam es am Vormittag des 01.02. gegen 11:50 Uhr in einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk. Unbekannte entwendeten aus der Tasche einer 65-Jährigen die Geldbörse mit Bargeld. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Melbeck - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten unerkannt - Hinweise

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 01.02. zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße Zur Ohe. Die Unbekannten gelangten über die Terrassentür in das Objekt und durchsuchten diverse Räume nach Wertgegenständen. Die Diebe erbeuteten unter anderem Bargeld aus einer Geldbörse und flüchteten. Eine Spurensicherung im Objekt wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüneburg - Kontrolle auf Schulgelände - Betäubungsmittel aufgefunden

Am Nachmittag des 01.02. wurden nach einem Hinweis, Jugendliche auf einem Schulhof in der Walter-Böttcher-Straße angetroffen, welche offensichtlich gerade Cannabis konsumierten. Die vier Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden durch die Beamten kontrolliert und es wurde festgestellt, dass sie geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich hatten. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Diebstahl aus Kindergarten - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 01.02. auf den 02.02. kam es in der Straße Im Kuhreiher zu einem Diebstahl aus einem Kindergarten. Bisher Unbekannte gelangten in das Objekt und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Kleingeld und Lebensmittel. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulgelände - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung der Eingangstür einer Schule in der Straße Vor dem Neuen Tore kam es in der Nacht vom 01.02. auf den 02.02. Unbekannte beschädigten die eingelassene Glasscheibe der Eingangstür, sodass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse mit EC-Karte beim Einkauf erbeutet

Die Geldbörse mit EC-Karte erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 31.01.22 in Umfeld eines Einkaufsmarktes Mühlentor. Dabei gelangten die Täter gegen 15:00 Uhr unbemerkt an die Börse und spionierten vermutlich parallel die Geheimzahl der EC-Karte aus. Damit wurde in der Folge Bargeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro abgehoben. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: Tragen Sie ihre Wertsachen (am besten in Innentaschen) am Körper!

Waddeweitz - betrunken unterwegs - 1,9 Promille - Führerschein weg

Einen 57 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Transporters stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.02.22 in Waddeweitz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer gegen 21:15 Uhr eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens.

Uelzen

Altenmedingen - "Windböe" erfasst Anhänger - mit Gegenverkehr kollidiert

Eine Sturmböe erfasste in den frühen Abendstunden des 01.02.22 auf der Landesstraße 232 - Dorfstraße - einen Planen-Anhänger eines Pkw Audi und drückte diesen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der unbeladene Anhänger mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda einer 39-Jährigen. Am Skoda sowie Anhänger entstand erheblicher Schaden in einigen tausend Euro. Auch ein Pkw VW wurde in der Folge durch Teile der beschädigten Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - "Zusammenstoß"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 01.02.22 im Bohldamm - Einmündung Karlstraße. Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler hatte gegen 12:00 Uhr beim Linksabbiegen von der Karlstraße in den Bohldamm einen Pkw Skoda einer 29-Jährigen übersehen. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen, OT. Klein Süstedt - "verunfallt"

Leichte Verletzungen erlitt eine 43 Jahre alte Pkw-Fahrerin in den Mittagsstunden des 01.02.22 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8. Die Frau war gegen 12:10 Uhr von Klein Süstedt in Richtung Holdenstedt unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen - Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Groß Liederner Straße drangen Unbekannte im Zeitraum vom 30.01. bis 01.02.22 ein. Die Täter gelangten auch in die Büroräume, konnten jedoch keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Türgriff von öffentlicher Toilette abgerissen

Die Zugangstür einer öffentlichen Toilette in der Veerßer Straße rissen Unbekannte in der Nacht zum 01.02.22 ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - "Suderdorf" fehlt

Das Ortschild "Suderburg" demontierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 28.01. und 01.02.22 in der Hamerstorfer Straße. Das Schild verschwand ... ein Schaden von 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 01.02.22 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 101 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen - Fahrradkontrollen mit Schwerpunkt Beleuchtung - Verstöße geahndet

Mit Schwerpunkt Beleuchtung und Benutzung des Radwegs kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 02.02.22 in der Greyerstraße insgesamt 60 Radfahrer*innen. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 19 Verstöße und führten mehr als 20 verkehrserzieherische Gespräche. Weitere Kontrollen folgen ...

