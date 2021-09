Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Keine Wertgegenstände im Auto bitte!

Lüdenscheid (ots)

Am 27.09.2021, zwischen 9.30 und 10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 81-jährigen Lüdenscheiderin aus deren Fahrzeug. Der VW war im Tatzeitraum an der Werkshagener Straße am Waldfriedhof geparkt. Der Unbekannte öffnete das Fahrzeug und entnahm die Geldbörse aus dem Kofferraum. Anschließend flüchtete er unbemerkt. Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0 .(becks)

