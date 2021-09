Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben am Montag die Glasscheibe einer Bushaltestelle an der Bergstraße zerstört. Busfahrer meldeten den Schaden am Nachmittag gegen 15 Uhr. cris

