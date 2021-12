Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Lippstadt (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Lippstadt, befuhr am Donnerstag (9. Dezember 2021), gegen 10 Uhr, die Woldemei in Richtung Marktstraße. Als sie rechtsseitig einem vor der Ampelanlage Woldemei/Luchtenstraße wartenden Wagen vorbeifuhr, um dann ihre Fahrt nach links in Richtung Luchtenstraße fortzusetzen, kollidierte sie auf dem dortigen Fußgängerüberweg mit einer 58-jährigen Fußgängerin aus Lippstadt. Die leicht verletzte 58-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

