Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht dunklen BMW Kombi und älteren Herren

Warstein (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember 2021), gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Warsteiner mit seinem schwarzen BMW die Sankt-Poller-Straße in Richtung Schwarzer Weg. Als er vor einer Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten musste, kam ihm der Fahrer eines dunklen BMW-Kombis entgegen. Da dieser zu weit links fuhr, touchierte er den BMW des 61-Jährigen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall weiter zu kümmern. Am Auto des Warsteiners entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der schwarze BMW-Kombi des flüchtigen Autofahrers müsste auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Bei dem Fahrer soll es sich um einen circa 70 Jahre alten, schmalen Mann mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu einem dunklen BMW-Kombi mit frischen Unfallschäden auf der linken Fahrzeugseite machen können, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell