Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Sonntag, 23.01.2022, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der L114 zwischen Ihringen und Wasenweiler ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr auf der L114 in Fahrtrichtung Wasenweiler und bog nach links in den Lilientalweg ab. Hierbei übersah er offensichtlich das aus Richtung Wasenweiler entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision, wodurch der 16-jährige Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell