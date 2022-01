Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Arbeitsunfall - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.01.2022, gegen 11.37 Uhr, wurde ein Arbeiter beim Entleeren von Abfallbehältern schwer verletzt. Nach der Entleerung löste sich wohl beim Absenken des Hydraulikarmes des Lkw ein Abfallbehälter und flog zu Boden. Der Arbeiter bückte sich reflexartig nach dem Abfallbehälter und wurde dabei von dem sich weiter senkenden Hydraulikarm am Kopf getroffen. Der Fahrer des Lkw verbrachte den Verletzten umgehend in den Lkw und fuhr mit diesem zur Rettungswache nach Kandern. Dort wurde der 32-jähriger Mann erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell